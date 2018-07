Wenn’s herbstet: SPEX präsentiert Molly Burch live

Dass Molly Burch live genau wie ein ihrem neuen Musikvideo Gläser bespielen wird, können wir nicht versprechen. Dass sie live in Deutschland auftritt, hingegen schon – sogar an fünf Terminen. SPEX präsentiert.

Wenn im Herbst ein neues Album erscheint, wird im Herbst auch ausgiebig getourt. Diese Bauernregel ist mindestens so alt wie der sich tapfer aufrecht erhaltende Irrglaube, das vollständige Leeren des Tellers würde für gutes Wetter sorgen. Wir beschweren uns nicht, wenn erstere Regel wahr wird und Molly Burch im November ihr neues Album First Flower mit nach Deutschland bringt. Erscheint übrigens am 05. Oktober.

Das Video zu ihrer aktuellen Single „Wild“ pendelt jedenfalls irgendwo zwischen Bob Ross und Lana del Rey und schnürt Burch in ein Korsett, das ihrem Wunsch nach Rebellion nur noch mehr Nachdruck verleiht.

Als Jazzsängerin mit Gespür für Pop oder als Popsängerin mit etwas mehr Billie Holiday als Taylor Swift im Blut wird Burch im Spätherbst samt Band fünf Bühnen in Deutschland bespielen. Und auch wenn man sich momentan kaum vorstellen kann, dass dieser Sommer jemals aufhört, freuen wir uns schon darauf mit dicker Jacke vor den Clubs zu warten – um drinnen von innen und von außen gewärmt zu werden. Sie sich auch? Tickets für die Tour können ab heute erworben werden.

SPEX präsentiert Molly Burch live

19.11. Stuttgart – Keller Klub

21.11. München – Unter Deck

24.11. Jena – Glashaus

25.11. Berlin – Privatclub

26.11. Hamburg – Aalhaus