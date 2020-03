Alle überwachen alle und werden dabei überwacht. Innerhalb nur eines Jahrzehnts haben wir den Gedanken an Privatheit scheinbar aufgegeben. Und es kommt noch besser. Willkommen in der „Gesellschaft der Wearables“! „Die unüberprüfbare Möglichkeit des Überprüftseins hat entscheidende Prägekraft. Sie prägt die Bevölkerung als ganze,“ schreibt der Technikphilosoph Günther Anders – keineswegs jedoch in einer Zeit, in der man die Smartspeaker von Alexa und Co. stets in Hör-, die nächste Überwachungskamera in Sichtweite weiß. Anders notierte die Zeilen 1958, als in Kalifornien ein paar hundert „Wanzen“ und Fotoapparate zur Überführung von Verdächtigen eingesetzt wurden. Schon in dieser, aus heutiger Sicht minimalinvasiven Form der ‚Überwachung‘ – Anders sprach von „akustischem Hausfriedensbruch“ und einem fotografischen „Eigentumsdelikt: dem Bilderdiebstahl“ – erkannte der Philosoph, dass sich die Privatheit immer mehr auflöse, sukzessive antiquiert erscheine – sogar kriminalisiert werde. Wer solche Praktiken „selbstverständlich“ findet oder verharmlosend antwortet: „But I have nothing to hide“, dem entgegnete Anders bissig, dass dies nicht nur von „erschütternder Dummheit“ und „Gefährlichkeit“ sei, sondern dass „Scham bereits mit Unmoral identifiziert wird; und Schamlosigkeit mit Moral.“ 2010-2020: Das Jahrzehnt der post privacy Mehr als sechs Jahrzehnte, einige technische Innovationen, Silicon-Valley-Start-Ups und „I have nothing to hide“s später scheinen Anders‘ Ausführungen aktueller die Privatheit antiquierter denn je. Vor allem nach der jüngsten Dekade, die man von Anfang an, mit Anders gesprochen, ganz freigiebig zum Zeitalter der „Schamlosigkeit“ erklärte. Es lohnt sich also, die philosophischen Pointen in einer kurzen Genealogie der „post privacy“ zu betrachten, die spätestens seit 2010 eine neue Dynamik entwickelte: Schon im Januar verkündete der damals erst 25-jährige Facebook-CEO Mark Zuckerberg in einer Rede bei den Crunchie Awards in San Francisco, dass Privatheit nicht länger „eine soziale Norm“ sei. Vielmehr hätten sich die Wertigkeiten der User durch das Internet längst geändert, man sei nun ganz anders connected, teile gern – und natürlich viel: „People have really gotten comfortable not only sharing more information and different kinds, but more openly and with more people,“ bekräftigte der CEO nicht ganz uneingennützig einen veränderten Status quo: „That social norm is just something that has evolved over time”. Die nachdrückliche Befürwortung der, wie es einst Vilém Flusser ausdrückte, „totalen Publikation“, des Zustandes also, in dem sich das Private veröffentlicht, kam für Expert_innen kaum überraschend. Denn Facebook hatte nur wenige Wochen zuvor eine paradigmatische Änderung seiner Standardeinstellungen vorgenommen, die Privacy-Aktivist_innen weltweit entrüstete: Sämtliche Statusupdates oder gepostete Fotos der damals „nur“ 350 Millionen User_innen würden nun automatisch öffentlich einsehbar sein. Es sei denn, man schaltete sie explizit nur für ausgewählte friends frei: „We’ve worked hard to build controls that we think will be better for you“, so Zuckerbergs Statement dazu. All dies geschah mit einem klaren Auftrag. Dem jungen CEO ging es, wie er selbst sagte, nicht um Profite. Man wolle die Welt vielmehr „enger zusammenbringen“, versprach sich mit der neuen Transparenz mehr Offenheit, mehr Freiheit und Selbstermächtigung: „By giving people the power to share, we’re making the world more transparent.“ Nur wurde eben nicht die ganze Welt, sondern zuerst jede auf Facebook registrierte Einzelperson für den Rest der Welt durchsichtig gemacht.

So massiv dieser Eingriff auch war, stellt er keineswegs einen Einzelfall dar – sondern brachte vielmehr zum Ausdruck, dass einige Konzerne aus dem Silicon Valley tatsächlich ganz eigene, neue Regeln schrieben. Nur wenige Tage vor Zuckerbergs Rede zur Lage der Privatheit hatte auch Google angekündigt, in seiner Suchanzeige verstärkt Informationen von Social-Media-Seiten zu berücksichtigen. Hatte es schon Jahre zuvor geheißen, „Information wants to be free“, wolle man neben der „real-time-search“ auch intensiver auf automatische Bilderkennung setzen: „It’s our goal to be able to visually identify any image.“ Als der damalige CEO Eric Schmidt darauf hingewiesen wurde, dass sich mit den Zeiten „totaler Publikation“ auch die Ein- bzw. Übersicht der Konzerne verstärke, und dass dieser Eingriff in die Privatsphäre problematisch sein könne, entgegnete er anders als Zuckerberg nicht mit dem Verweis auf angeblich verschobene Normen. Vielmehr stellt er ihnen, als wolle er Günther Anders‘ damalige Befürchtungen updaten, ein pseudo-moralisierendes Credo entgegen: „If you have something you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first place.“ Ganz einfach also. „Don’t be evil“: Nicht nur sharing is caring So eindringlich und bedenklich diese Äußerungen wirken, so stilbildend waren sie für das Jahrzehnt. 2011 diskutierte man Bücher wie Post-Privacy. Prima leben ohne Privatsphäre, das den Datenschutz als hinderlich, die Transparenz als Grundlage neuer Formen vernetzter Solidarität ansah oder Titel wie What’s Mine Is Yours, in dem die blühenden Landschaften der Sharing Economy beschworen wurden. Privatsphäre erschien angesichts der unbegrenzten, digitalen Möglichkeiten so sexy wie ein Leitz-Ordner, und so irritiert es kaum, dass Vertreter_innen der sogenannten Post-privacy-Bewegung verkündeten, dass Daten-Unternehmen zwar unsere öffentlichen wie nichtöffentlichen Profile im algorithmischen Visier hätten, im Vergleich zu Staaten aber über keine Macht verfügen würden: „Google hat keine Wasserwerfer und Facebook kann mir nicht die Tür eintreten.“ Narrative wie diese erfuhren nicht nur durch die Arabellion – damals auch euphemistisch „Facebook-Revolution“ genannt – diffuse Strahlkraft: 2013 machte der Whistleblower Edward Snowden mit seinen Enthüllungen rund um die Programme PRISM, Tempora und so weiter die staatliche Überwachungsinfrastruktur der „Five Eyes“ bekannt. Vor diesem dunklen Hintergrund konnten sich die Freund_innen der demokratischen Vernetzung alias Zuckerberg & Co. lange als regierungskritischer counterpart oder zumindest neutrale Plattformen präsentieren, die nie freiwillig oder aktiv an der Überwachung der Massen partizipiert hatten. Zwar war man häufig „public-private-partnerships“ eingegangen – Google hatte etwa durchaus mit dem Pentagon zusammengearbeitet. Doch oft hieß es im Nachklang der Geheimdienstaffäre, dass man eher den Unternehmen als den Staaten vertrauen könne, dass das „nothing to hide“ den freien Services, der weltumspannenden openness diene, kurz: „Don’t be evil.“ Nur wenig erstaunlich war es also, dass sich trotz neuer Bedenken ob der immer krasseren Datenakkumulation noch länger die Erzählung fortschrieb, dass das Ende der Privatheit per se nichts Schlechtes sein müsse und die Chancen so manch potenzielle Risiken überlagerten. Selbst als im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 immer klarer wurde, dass im Windschatten der von Zuckerberg heraufbeschworenen „meaningful social interactions“ auch die Phänomene der Fake News, Hate Speech oder dark ads zu handfesten Problemen geworden waren und sich eine einfallsreiche Industrie auf den Plattformen in feingetuntem Online-Targeting übte, schrieben die Apologet_innen der post privacy weiterhin Geschichte. Der Stanford-Professor Michal Kosinski, dessen Forschung als Grundlage für die im Trump-Wahlkampf involvierte Firma Cambridge Analytica fungierte, ging beispielsweise noch 2017 mit seiner Keynote „The End Of Privacy“ monatelang auf Promo-Tour. Wer in Zeiten von Big Data noch die Privatsphäre in Anspruch nehme, so die These des Wissenschaftlers, behindere den gesellschaftlichen Fortschritt. Kurz: Es sei egoistisch, die eigenen Daten nicht zu teilen. Als die Verwicklungen dieser Sichtweise 2018 mit dem Whistleblower Christopher Wylie und der illegalen Auswertung von 85 Millionen Facebook-Profilen durch Cambridge Analytica offenkundig wurden und also immer klarer schien, dass Facebook schon qua Geschäftsmodell ‚leckte‘, geriet die fröhliche Wissenschaft vom Datenrausch zwar immer mehr in Verruf – Zuckerberg verkündete, nachem er zwischen allerlei Untersuchungsausschüssen pendelte, schadensbegrenzend sogar: „The future is private.“ Doch wirklich gravierende Änderungen im Betriebssystem blieben aus. Weiterhin wird von Facebook jede Regung studiert, wurden die Präferenzen, Likes, Shares, Klicks erfasst und die User_innen für einen „besseren Service“, das heißt zu Werbezwecken profiliert. Sogar nie abgeschickte Privatnachrichten oder Statusupdates speicherte das Unternehmen auf seinen Servern, und so heißt es noch immer: sharing is caring – auch dann, wenn nicht alles geteilt wird. Das „Geschäft der Kontrolle“: all watched over by machines of loving grace Was in solchen Praxen mitschwingt: Das kalifornische Versprechen von Transparenz, openness, connectedness – oder welches euphorische buzzword man auch immer gebrauchen mag – fußt nicht nur auf einem recht verzerrten Verständnis von Privatheit. Es camoufliert vielmehr eine systematische Lust an der Kontrolle, die in der Geste der Weltverbesserung sämtliche Bereiche des (Online-)Lebens unter Beobachtung stellt, diese fast ‚mitfühlend‘ vermisst, um sie doch nur als Ware zu verkaufen. Die Harvard-Professorin Shoshana Zuboff sprach so unlängst von einem um sich greifenden „surveillance capitalism“, in dem sich die emanzipativen Verheißungen des Internets durch die Konzerne aus dem Silicon Valley so verformten, dass sich eine ganz eigene Industrie des Überwachens und Ratens entwickelt habe – all watched over by machines of loving grace.