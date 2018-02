Vorverkaufsstart: Wye Oak live

Das US-Duo Wye Oak hat den Folk aus seiner Referenzliste gestrichen, übrig bleibt: Electro-Rock. Das klingt besser als es klingt. Tickets für die einzige Deutschland-Show zum kommenden Album gibt’s ab jetzt via Ticketmaster.

Die Gitarren sind zurück: Nach ihrer saitenlosen letzten Platte kehren Wye Oak auf ihrem The Louder I Call The Faster It Runs der ersten gleichnamigen Single nach hier und da zum Sound ihres Durchbruchsalbums Civilian von 2010 zurück. Dazu kommt deutlich mehr Schlagwerk, Elektronik, Druck. Allem Anschein nach hat Sängerin Jann Wasner in Sachen Spielfreude von Deerhoof gelernt, auf deren Album Mountain Moves sie zuletzt zu hören war.

Wie der Noise-Pop des Duos aus Baltimore anno 2018 klingt, kann man auf einem exklusiven Deutschland-Konzert zum kommenden Album erleben, das nun für April angekündigt wurde.

Wye Oak live

25.04.2017 Berlin – Bi Nuu

Karten gibt’s hier via Ticketmaster.