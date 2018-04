Um:laut – Amiina vertonen „Fantômas” / Ticketverlosung

Franzöischer Stummfilm und isländische Streichmusik: Für Um:laut vertonen Amiina den Klassiker Fantômas. Für den 23. April verlost SPEX 3×2 Tickets.

„Komplex, kompakt und konzentriert.“ So hat die französische Zeitschrift Chronique cinématographique im Jahr 1914 über Fantômas, wohl einen der ersten massentauglichen Mehrteiler der Filmgeschichte, geurteilt. Eines fehlte dem Film aber damals: ein passender Soundtrack, der die verwirrenden Verfolgungsjagden und avantgardistischen Gefechte vertonen könnte. Die Künstlerplattform Um:laut schafft Abhilfe und präsentiert mit „Amiina plays Fantômas“ das Event für jeden, der während eines Stummfilms etwas Popcorn knuspern möchte, ohne von allen gehört zu werden.

Ein Glück, dass sich mit Amiina eine Band dieser Aufgabe annimmt, auf die die Beschreibung der Chronique cinématographique kaum besser passen könnte. Komplex, kompakt und konzentriert präsentiert sich auch die isländische Band, die als langjähriger Kollaborateur von Sigur Rós schon mehrfach den Beweis angetreten hat, in Soundwelten gefasste Geschichten erzählen zu können. Bei der Geschichte, die sie an diesem Abend in ein Klanggewand hüllen muss, handelt es sich um den zweiten Teil der Fantômas-Pentalogie, Juve gegen Fantômas.

Womit darf also gerechnet werden? Das Streichensemble wird sich von anarchomelancholischen Dramatiken in rhythmische Hetzjagden begeben, wenn Fantômas Inspektor Juve wieder mal – verzeihen Sie das Wortspiel – einen Streich spielt und in letzter Sekunde in den belebten Straßen der Stadt der Liebe untertaucht.

Mord, Totschlag und Musik. Das klingt nach Ihnen? SPEX verlost 3×2 Tickets für das audiovisuelle Erlebnis im Radialsystem V.

Amiina plays »Fantômas« live

23.04. Berlin – Radialsystem V

Alle weiteren Informationen sind hier zu finden.

Um an der Verlosung teilzunehmen genügt eine E-Mail mit dem Betreff „Amiina plays Fantômas“ an gewinnen@spex.de – viel Glück!