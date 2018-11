Tribut an ein alterndes Medium: SPEX verlost Tickets für das Lieblingsplatte Festival

Zwischen Graupelschauern und Lichterketten mag die eine schon wieder an den nächsten Festivalsommer, der andere aber an das perfekte Geschenk zum Nikolaustag denken. Und für beide hat SPEX genau das Richtige: Tickets zur dritten Ausgabe des Düsseldorfer Lieblingsplatte Festivals in der Verlosung.

Eine Woche Lieblingsplatte Festival ist wie eine nimmer endende Listening Session geliebter Alben – nur besser, weil live. Denn in Zeiten von Streamingdiensten und Shuffle-Funktion haben es sich die Veranstalter_innen zur Aufgabe gemacht, bedeutende Alben komplett und in originaler Konzeption auf die Bühne zu bringen und so einem Medium Tribut zu zollen, das in seiner Beschaffenheit schon bei vielen als veraltet gilt.

Unter dem diesjährigen Motto Wichtige Alben deutscher Popgeschichte versammeln sich so verschiedene Bands rund um Rock, Punk, Indie, Elektro und auch Hip-Hop. Und decken dabei die Zeitspanne von den späten Siebzigern bis heute ab. Mit dabei sind neben anderen Gisbert zu Knyphausen mit seinem gleichnamigen Debüt, Die Sterne mit ihrem allseits beliebten Posen inklusive des kleinen Hits „Was hat dich bloß so ruiniert“ sowie Stereo Totals Musique Automatique.

SPEX präsentiert Lieblingsplatte Festival 2018

08.12. – 15.12. Düsseldorf – Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation (ZAKK)

SPEX verlost 3×2 Tickets. Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie bitte eine Mail mit Ihrem Namen und dem Betreff „Lieblingsplatte (gewünschter Termin)“ an gewinnen@spex.de. Viel Glück!