Auch in diesem Jahr ist beim TransCentury Update wieder eine Mischung aus vielversprechenden Bands und Musiker_innen zu hören – SPEX verlost 2×2 Tickets.

Das TransCentury Update geht in diesem Jahr in die vierte Runde. Gemeinsam mit dem Publikum will das Leipziger Festival über die Grenzen verschiedener Genres wie Avantgarde, Jazz, Rock und Pop hinausgehen und insbesondere unterrepräsentierten Künstler_innen eine Plattform geben. Auch 2019 gibt es wieder ein abwechslungsreiches und vielversprechendes Line-up.

Internationale Acts abseits des Mainstreams wie zum Beispiel die US-Band The Pyramid mit Frontmann Idris Ackamoore werden dieses Mal dabei sein. Sie prägten den Spiritual Jazz in den Siebzigerjahren maßgeblich und sind auch heute noch mit ihrer Überzeugung der heilenden Wirkung von Jazzmusik unterwegs. Doch nicht nur bei The Pyramid ist das der Fall: Nach einer kurzen Pause ist auch die amerikanische Sängerin Jessica Pratt nun wieder zurück im Spotlight der Folk-Musik und wirft beim Festival auch Songs ihres neuesten Albums in den Ring, Beverly Glenn-Copeland sorgt für wohlige New-Age-Klänge.

Kokoko! ist ein weiteres Must-See. Das Ziel des kongolesischen Kollektivs ist es, die Stereotype über „afrikanische” Musik aufzubrechen und zeitgenössische Beats auf die Bühne zu bringen. Ihre DIY-Haltung – hier sind selbst die Instrumente handgemacht – brachte sie bereits zum renommierten South by Southwest in den Vereinigten Staaten und zum britischen Indie-Label Transgressive, bei dem ihr Debütalbum Fongola erschien.

Neben internationalen Bands sind aber auch Projekte aus Deutschland am Start. Sei es das Duo Die Düsseldorf Düsterboys oder die personell verbandelte Essener Indie-Rock-Band International Music, Ex-Sizarr-Mitglied P. A. Hülsenbeck, das Duo Shari Vari oder Derya Yıldırım gemeinsam mit der Grup Şimşek: Das Abseitige steht hier im Mittelpunkt.

Weitere Infos zum Festival gibt es hier.

SPEX verlost jeweils 2 Tickets für das TransCentury Update Festival. Um teilzunehmen, bitte einfach eine Mail mit vollständigem Namen und dem Betreff „TransCentury Update” an gewinnen@spex.de schicken. Viel Glück!

SPEX präsentiert TransCentury Update 2019

15.11. – 17.11 Leipzig – diverse Locations