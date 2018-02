The Streets: Neuer Song „If You Ever Need To Talk I’m Here”

Der nächste Spoiler zur Reunion: The Streets kommen im April nach Deutschland – und so wird das klingen.

Quickie-Wrap der The-Streets-Rückkehr: Im Oktober letzten Jahres veröffentlicht Mike Skinner ein Tourplakat mit folgendem Zusatz auf Instagram: „Spoken to my band! told them we need to sing the old songs! on sale 9am Friday 13th“. Auf Livedaten folgen mit „Burn Bridges” und „Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies” zwei neue Tracks im Dezember.

Am 11. April sind The Streets im Heimathafen Neukölln in Berlin zu sehen. Und heute bricht Skinner selbst mit seiner Bitte in Track Nummer drei seit The-Streets-Album Nummer fünf von 2011: „Please don’t give spoilers!“ Spoiler: