Spike Lees „Blackkklansman“: Exklusive Filmpremiere in drei deutschen Städten / Verlosung

Mit Freunden ins Kino gehen ist cool. Nur redet sich meist die eine Hälfte allein wegen der Ticketpreise heraus und die andere, weil ihr der Film nicht gefällt. Damit Sie dieses Mal nicht allein vor dem Kinosaal stehen, verlosen wir Tickets für einen Film, bei dem wir letztere Ausrede nicht gelten lassen können. SPEX lädt Sie und neun Freunde ein zur exklusiven Community-Preview des neuen Spike-Lee-Films Blackkklansman in München, Hamburg und Köln.



Detective Stallworth (John David Washington) möchte den örtlichen Ku-Klux-Klan infiltrieren. Was erst einmal nach einer sehr guten Idee klingt, der man wenig entgegenstellen kann, entpuppt sich in Blackkklansman doch als etwas problematisch. Stallworth ist Afroamerikaner und Ku-Klux-Klan-Mitglieder sind nicht andauernd in verschleiernden Spitzenmützen gekleidet, die stark an die Todesser von Harry Potter erinnern. Bestimmt da abgeschaut.

Mithilfe des Kollegen Flip Zimmerman (Adam Driver) scheint dann jedenfalls der geeignete Doppelgänger im Geiste für Stallworth gefunden. Das Spiel mit Identiäten und Identitären beginnt. Komödie, Drama, Krimi und Gesellschaftskritik begegnen sich und dem Publikum dabei auf Augenhöhe. Die passende Lektüre zur Nach- oder Vorbereitung liefert das Buch Black Klansman vom echten Ron Stallworth, der seine eigene Geschichte erzählt.

Wer Blackkklansman noch nicht gesehen hat, hat keine Zeitmaschine. Das tut uns leid, aber irgendwie fühlen wir uns doch recht unschuldig. Der neue Film von Regisseur Spike Lee kommt am 23. August offiziell in die Kinos, SPEX zeigt ihn am 20.08. in drei ausgewählten Kinos.

SPEX-Preview Blackkklansman am 20.08., jeweils 20 Uhr (OmU)

Köln – Cinenova

Hamburg – Studio

München – Münchner Freiheit

SPEX verlost Kinotickets im 10er-Pack!! Um teilzunehmen, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen und dem Betreff „Blackkklansman (gewünschter Ort)“ an gewinnen@spex.de.