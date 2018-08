SPEX No. 382: Nile Rodgers – Knietief in Disco

TITEL

NILE RODGERS: „Die Performance ist heilig“

Text – Arno Raffeiner

Fotografie – Serena Becker

Seine Gitarre reist immer Businessclass. Nicht ohne Grund: Mit ihrem funky Sound hat Nile Rodgers die Pop-Musik bis in alle Ewigkeit geprägt. Seit 2012 ein Anruf von Daft Punk kam, ist der bald 66-Jährige wieder gut unterwegs. „Get Lucky“ reihte sich ein in Rodgers’ imposante Hitliste: „Like A Virgin“, „Let’s Dance“, „Upside Down“, „We Are Family“, „Le Freak“, „Good Times“. Letztere sollen wieder anbrechen, wenn Rodgers nun mit seiner Band Chic nach langer Pause ein neues Album veröffentlicht. In den Londoner Abbey Road Studios schwärmt er von der einenden Kraft der Tanzmusik. Und von seiner Mission: alle Welt glücklich machen. MUSIK HOLGER CZUKAY: „Ohne Kunstvertrauen läuft gar nichts“

Text – Hendrik Otremba

Fotografie – Axel Hoedt

Gitarrist, Bassist, Sampler, Animateur, Hilfsmotor, Streichespieler und Mann am Zauberkasten: Holger Czukay hat im Laufe seiner 60-jährigen Karriere viele Rollen gespielt. Im März erschien zum 80. Geburtstag des Rheinländers die Werkschau Cinema, kompiliert von SPEX-Autor Hendrik Otremba. Als sich Czukay und Otremba im vergangenen Sommer zum Gespräch trafen, ahnte noch niemand, dass es das letzte Interview des Mitbegründers von Can werden sollte. Am 5. September 2017 ist Holger Czukay gestorben. IDLES: Ein letztes Nickerchen unter dem Blutfleck

Text – Coco Brandl

Fotografie – John Ross

Entrüstung ist ein Privileg, das man gefälligst zum Guten nutzt. Deshalb transportieren Idles auf ihrer Rüpeltour durch Angst, Hoffnung und Chaos ganz viel Liebe in die hässlichsten Ecken der Welt – man weiß ja nie, wo sie gebraucht wird. SPEX begleitete die Band zwei Tage durch Serbien und stellte mit ihr fest: Punk ist kein Sandstrandausflug zur Donau, sondern das gute Gefühl, überhaupt noch aufstehen und sich beschweren zu können. MITSKI: Uns bleibt nur die Einsamkeit

Text – Steffen Kolberg

Fotografie – Serena Becker

Mitski blickt sich um und sieht Genies. Männer, die ihren Vorstellungen von der eigenen Schaffenskraft folgen. Kunstcowboys, die sie locker in die Tasche stecken könnte. Also heißt es auf dem vierten Album der Wahl-New-Yorkerin: Be The Cowboy. In spektakulären Kitschsongs streitet sie für ein erwachsenes Verständnis von weiblicher Rock-Musik. Und erkennt zugleich, dass Erwachsensein auch nur die nächste Mogelpackung nach der Pubertät ist. SOPHIE: Jedes Gesicht ist ein Schaufenster

Text – Kristina Kaufmann

Collage – Richard Savini

Sophie hat den Pop der Zukunft im Sinn – und die Welt spekuliert darüber, wie die schottische Produzentin wohl aussieht. Nach Jahren der Verschleierung von Identität und Erscheinungsbild zeigt Sophie nun im Video zu ihrem Song „It’s Okay To Cry“ erstmals ihr Gesicht. Wäre das also geklärt. Ihr Debütalbum Oil Of Every Pearl’s Un-Insides widmet sich Technologie, body enhancement, radikaler Selbstakzeptanz und anderen Themen der Stunde. POP IN ABIDJAN: Geradeaus liegt die Zukunft

Text – Florian Sievers

Zeichnungen – Patrick Klose

Hinsehen und Maul aufmachen oder wegschauen und Spaß haben? Zwei gegensätzliche und doch verwandte Musikstile ringen im westafrikanischen Côte d’Ivoire um die Herzen der Menschen. Zusammen erzählen Zouglou und Coupé-Décalé die jüngere Geschichte eines Landes, in dem nach zwei Bürgerkriegen in den Nullerjahren derzeit neue Unwetter aufziehen. Unser Autor besuchte die jeweiligen Genre-Stars A’Salfo und Shado Chris in Abidjan.

LOTIC: Weint um die Männer, die nicht weinen können

Text – Philipp Rhensius

Fotografie – Fredrik Altinell

Taugt der Club noch als utopischer Zufluchtsort? Kann eine Revolution auf der Tanzfläche beginnen? Lotic sagen ja. Ihr Debütalbum Power ist Pop und dessen Gegenteil, ein strahlend-brutales Statement für Vielfalt und den Verzicht auf Festlegung. Sicher ist für die Wahlberliner Produzent_innen nur eins: Die Antwort liegt im Mitgefühl.

SPIRITUALIZED: „Meine Methode ist die bescheuertste überhaupt“

Text – Sandra Grether

Fotografie – Claude Gerber

Jason Pierce hat ein Problem: Ihm fehlt das Geld, um all die Tonspuren in seinem Kopf zu füllen. Seit mehr als 30 Jahren schreibt der Alleskönner aus der Grafschaft Warwickshire exorbitante Space-Rock-Songs, auch für And Nothing Hurt wieder, das achte Album seiner Band Spiritualized. Im Gespräch zeigt sich: Den Hang zu Perfektionismus und Obsession lässt sich Pierce auch von knapperen Budgets und fortschreitendem Alter nicht austreiben.

Vorspiel für … DON LETTS: „Immerhin haben sie ‚Ob-La-Di, Ob-La-Da‘ gemacht“

Text – Detlef Diederichsen

Fotografie – Dennis Schoenberg

Wer ist Don Letts? Falsche Frage. Was ist Don Letts? Aaalso: ein britischer Filmemacher, der für seine Doku Westway To The World über The Clash 2003 einen Grammy bekam; ein Musiker, der vor allem als Mitglied von Big Audio Dynamite etliche Alben veröffentlichte; ein Radio-DJ, der auf BBC 6 die Sendung Culture Clash Radio moderiert; ein Jack of all trades eben, der nun sogar als Influencer in Erscheinung tritt. Für den Warner-Konzern bewirbt Letts aktuell ein Boxset zum 50. Geburtstag des Reggae-Labels Trojan. Eine gute Gelegenheit, den 62-Jährigen im Vorspiel auf Expertise und Begeisterungsfähigkeit zu prüfen.