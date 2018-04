SPEX No. 380: Drangsal vs. Pansy – Sturm und Drag

DIE NERVEN: Keine Band & The Gang

Text – Jennifer Beck

Fotografie – Sebastian Mayer

Die Nerven sind keine Band, sondern ein System: Kevin Kuhn, Julian Knoth und Max Rieger haben nichts gemeinsam. Außer ihrem Netzwerk. Dass daraus vier Alben und die weltbesten Gitarrenriffs Baden-­Württembergs entstehen konnten, ist eigentlich unmöglich. Die Frage lautet also: Wie, zur Hölle? Auf der Suche nach Antworten ist SPEX dort gelandet, wo alles begann und niemand jemals wieder hin will: in Deutschlands größtem Loch.

ELECTRIC INDIGO: Aggregatzustand abstrakt

Text – Shilla Strelka

Fotografie – Bernd Preiml

Ob als DJ oder Komponistin, im Berliner Tresor oder im Mozart­-Saal in Wien, als Dozentin bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik Darmstadt oder Gründerin der Plattform Female Pressure: Susanne Kirchmayr ist eine Ausnahmeerscheinung in der elektronischen Musik und schafft unter ihrem Alias Electric Indigo den Spagat zwischen Club und Hochkultur ganz ohne Verkrampfung. Nach einer über 25-­jährigen Karriere veröffentlicht sie nun ihr erstes Album. Es klingt nach mehr.

COURTNEY BARNETT: „Das ist meine Art von Coolness“

Text – Stella Sommer

Fotografie – Alena Schmick

Queen of Schnoddrigkeit. Australische Meisterin im Zweizeiler­-Hinrotzen. Schon mit ihrem Debüt unter den SPEX-­Alben des Jahres 2015 gelandet. Braucht man mehr Gründe, um Courtney Barnett für die coolste Singer­/Songwriterin im heutigen Rock­-Biz zu halten? Ihr zweites Album Tell Me How You Really Feel vielleicht. Da spuckt sie wieder jede Menge charmanter Beleidigungen auf Ei­-des­-Kolumbus-­Melodien. Stella Sommer von der Hamburger Band Die Heiterkeit traf Barnett, um ihr gemeinsames Geheimnis zu ergründen: die Besessenheit von Songs.

HYPER SEX RAP: Subtilität my ass

Text – Hengameeh Yaghoobifarah

Collage – Jorge Chamorro

Nicki Minaj veranstaltet einen Dreier mit sich selbst und macht damit offensichtlich Lust auf mehr: Die Lines, die Looks und die Selbst­darstellung einer ganzen Generation von Rapperinnen sind so explizit wie nie zuvor. Cardi B, Cupcakke und weitere boss bitches fordern den male gaze heraus, indem sie sich so eindeutig wie aggressiv als Sexsubjekte inszenieren und die Versautheit ins Groteske steigern. Fragt sich nur, wer am Ende kommt.

DJ KOZE: Erlöser ist jeder

Text – Alexis Waltz

Fotografie – Kasia Zacharko

Stefan Kozallas Hunger nach Klang ist unersättlich. Fast das gesamte alternative Musikgeschehen hat er sich einverleibt: die Negativität von Punk, die Sehnsucht von House, die Selbstbehauptung des Hip­-Hop, die Sensibilität von Indie und die Psychedelik der Minimal Music. Als einem der wenigen DJs gelingt es ihm, in der formatierten Clubszene einen Sound zu entwickeln, der eigenen Regeln gehorcht. Auf seinem neuen Album klingt er gelassener als je zuvor. Wie es dazu kam? SPEX fand es zwischen zwei Aufgüssen in der Sauna heraus.

CHRIS CARTER & COSEY FANNI TUTTI: „Uns interessierten Kindermörder und Amokläufer“

Text – Max Dax

Fotografie – Axel Hoedt

Allein der Name: Throbbing Gristle, Slang für „pulsierender Schwanz“, wirkte in den Siebzigern wie pure Provokation. Die Mitglieder des Kollektivs aus Hull gingen noch weiter. Lange vor dem Internet erkannten Chris Carter, Cosey Fanni Tutti, Genesis P-­Orridge und der 2010 verstorbene Peter „Sleazy“ Christopherson, dass es einen dritten Weltkrieg um die Informationshoheit geben wird. Mit ihrer Musik und ihren Performances konfrontierten Throbbing Gristle das Publikum mit krassen existenziellen Themen, von staatlicher Gewalt bis zum Verhältnis von Individuum, Sexualität und Unterdrückung. Seit 2010 sind Throbbing Gristle Vergangenheit. Erstmals seit dem Split erscheint nun ein Soloalbum von Chris Carter. Beim Gespräch in London ist auch seine Lebensgefährtin Cosey Fanni Tutti dabei, denn Carter begreift seine geisterhaften Klangakkumulationen im direkten Zusammenhang mit der Vergangenheit.