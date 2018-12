SPEX präsentiert WEEK-END 2019

Endlich wieder Wochenende! SPEX präsentiert die Quickievariante des Festivals in Köln. An Qualität und Experimentierfreude der Künstler_innen wurde nicht gespart.

„A short WEEK-END is better than no WEEK-END at all“, so das Motto des zum eintägigen Festival zusammengeschrumpften, aber nicht weniger sehenswerten Line-ups im Kölner Stadtgarten. Am 7. Dezember versammeln sich dort die Kirschen der Avantgarde- und Experimentalmusik, allesamt SPEX approved.

Wurde Pan Daijing an andere Stelle noch als Bandcamp-Geheimtipp gefeiert, gehört die chinesische Musikerin und Performance-Künstlerin mittlerweile zu den spannendsten Vertreter_innen ihrer Zunft. Außerdem dabei: die Königin der Mbira Stella Chiweshe, die Moskauer Klangkünstlerin Kate NV sowie Afro-Future-Beat-Mann DJ Khaleb.

SPEX präsentiert WEEK-END

07.12. Köln – Stadtgarten