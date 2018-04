SPEX präsentiert Suuns auf Tour / Verlosung

Suuns konnten dereinst noch mit nur einem Akkord Gänsehaut erzeugen – von der unangenehmen Art. Heute verteilen sie eher die Art Gänsehaut, die ein überzogenes Saxophonsolo hervorruft. SPEX präsentiert Suuns auf Deutschlandtour und verlost 2×2 Tickets.

Suuns machen es einem nicht leicht: Songs, Videos und Extravokale im Namen schaffen es, eine anregende Übelkeit hervorzurufen, und wenn im deprimierenden Gitarrengekratze der Band einmal ein Sonnenstrahl auftaucht, wird er direkt mit Over-The-Top Saxophonsolo relativiert. Ihr neues Album Felt spielt mit poppigem Optimismus genauso wie mit der bandtypischen Kälte und Dunkelheit. Klangen die vier Kanadier früher noch nach The Knife, beschwört ihre neuste Single „Make It Real“ fast schon Beck erscheinen – wie tief der Sumpf an ironischen Layern dabei reicht, ist schwer zu sagen.

Jedenfalls kann sich das Publikum bei drei Deutschlandterminen der Band ein Bild davon machen, wie ernst oder unernst die emotionalen Balladen von Felt gemeint sind. Wie nervös können Suuns den Menschen in Zeiten solcher catchy Hits noch machen. SPEX präsentiert die Kanadier auf Tour und verlost zu allem Überfluss noch 2×2 Tickets für eine Stadt Ihrer Wahl!