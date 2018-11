SPEX präsentiert Puschenfest 2018 / Ticketverlosung

Kann ein Festival zu geil kuratiert sein? Das erste Puschenfest wird’s zeigen. SPEX präsentiert zwei Tage mit Scout Niblett, Klaus Johann Grobe, Ought, Repetitor und so vielen Gründen mehr, um durchzudrehen.

Stichwort: Loseisen. Ought verabschieden sich von ihren Post-Punk-Wurzeln, Meg Remy alias U.S. Girls von ihrem Faible für Songfragmente und Girl Ray (Foto oben) aus dem Coming-of-Age. Was trotzdem bleibt: (Teenage)-Heartbreak-Pop. Wie viele Facetten davon in zwei Tage passen, demonstriert die erste Auflage des Puschenfests nun im Festsaal Kreuzberg.

Außerdem in loser Reihung: Alte Seelen mit junger Stimme (Saba Lou), Velvet Underground in der Fuzz-Version (The Limiñanas), Schweizer Neu-Krautrock in der Disco-Version (Klaus Johann Grobe) und ein Stimmumfang, der in Oktaven nicht zu fassen ist (Circuit des Yeux). Keine Ahnung, wer das verkraften soll. Und dann auch noch Karaoke-Aftershow mit Neukölln Country Club. Puschen an, loseisen!

SPEX präsentiert Puschenfest

16. & 17.11.2018 Berlin – Festsaal Kreuzberg

