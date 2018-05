Einziges Deutschland-Konzert: SPEX präsentiert Leon Vynehall live

Geschichte von morgen: Der Produzent Leon Vynehall liefert ein nachdenkliches Debütalbum, das die Historie seiner Großeltern verhandelt – und daraus Kraft schöpft für die eigene Zukunft. SPEX präsentiert Vynehalls einziges Deutschland-Konzert in Berlin.

Sein Opa auf einer Ranch in Arizona, seine Oma als Kellnerin im New York der Sechzigerjahre – gebannt auf körnigen Polaroids, und nun vertont auf Leon Vynehalls Debütalbum. Nothing Is Still ist auf Platte gepresste Familiengeschichte, aber nicht nur dem Titel nach keinesfalls statisch wie ein Foto.

In neun Kapiteln verhandelt der Produzent Vynehall Erinnerung als Grundstein und Triebfeder für Kommendes in progressiven Tracks, die genauso zärtlich mit dem Erbe des Immigrantenschicksals seines verstorbenen Großvaters umgehen, wie sie vor Stolz darüber strotzen. Vynehall lässt entstehen. Wer das live erlebt hat, ist danach vielleicht ein paar Zentimeter gewachsen.

SPEX präsentiert Leon Vynehall live

21.06. Berlin – Maschinenhaus