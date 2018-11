SPEX präsentiert Julia Holter live in Deutschland / Ticketverlosung

Das nunmehr fünfte Studioalbum von Julia Holter heißt Aviary, also Vogelhaus oder Voliere. Was das besinnliche Gezwitscher exotischer Vögel aufgreifen ließe, aber eben auch den grausamen Moment des Eingesperrtseins, ohne sich gegen Reize und Gefahren von außen abschotten zu können. Letzteres ist es dann auch, was sich durch Holters Songs zieht – und womit sie nun auf Tour geht. SPEX präsentiert und verlost Tickets für alle Konzerte.

Auf den ersten Blick scheint Aviary eine befremdliche Mixtur aus disharmonischen Elementen zu sein: verschiedene Sprachen und Zeitformen, Buddhismus, Christentum, römische Antike, Mittelalter, Popkultur und Klassik werden wie selbstverständlich in üppigen Arrangements zusammengeführt. Und so für ein sechsköpfiges Ensemble aus Streicher_innen, Trommler_innen, Trompeten- und Dudelsackspieler_innen aufbereitet. Was als reduzierte Soloimprovisation begann, wurde zu kathartischem Bombastsound, mit dem sich die in Los Angeles lebende Musikerin Luft verschafft, angesichts aller Schrecklichkeiten, die die Alltagswelt heute bestimmen.

Dabei ignoriert sie nicht, dass auch schon Generationen zuvor und andernorts auf der Welt sich mit sozialpolitischen Problemen auseinandergesetzt haben, was sie häufig jene Musiker_innen und Schriftsteller_innen zitieren lässt. „Es geht mir aber nicht ums Namedropping an sich, sondern um eine Art Remix.“, so Holter im Interview mit SPEX. „Oft entsteht Kunst durch das Sammeln von Dingen. Das zu verstehen, war für mich wahnsinnig wichtig.“ Die im November und Dezember stattfindende Tour scheint also nicht nur vielseitig und abwechslungsreich, sondern auch anders als bisherige zu werden. Denn während es Holter zuvor eher um ausgefeilte Popballaden ging, ist Aviary eine „Kakophonie des Geistes“.

SPEX präsentiert Julia Holter live