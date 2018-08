SPEX präsentiert Ivy Flindt live in Deutschland / Ticketverlosung

Nein, wenn Sie in den Musikvideos von Ivy Flindt eine blonde Frau dabei beobachten, wie sie begleitet von der Gitarre über die Liebe und die Jugend singt, ist das mit großer Sicherheit nicht Ivy höchstpersönlich. Frau Flindt ist nämlich die Kreation des Duos, das aus Cate Martin und Micha Holland besteht und mehr Band als Person ist. Glauben Sie nicht? Überzeugen Sie sich auf Tour. SPEX präsentiert Ivy Flindt live und verlost Tickets für drei Deutschlandtermine.

Aus Hamburg kommt so einiges. Die besten Franzbrötchen, die teuerste Philharmonie – eine Stadt der Superlative eben. Musik gibt es dort auch zur Genüge. Eines dieser Projekte, die den Sprung aus der Elbstadt hinaus und auf die Bühnen Deutschlands geschafft haben, ist Ivy Flindt. Der polydisziplinäre Zusammenschluss zweier Künstler, die sich gut abkönnen, hat als Duo die melancholisch inszenierte Akustik eines Singer-Songwriters mit genug Dramatik ausgekleidet, um anders zu sein als der Rest.

Ist eben doch nicht nur minimalistische Nostalgie, die beim schwedisch-deutschen Duo den Ton und die Atmosphäre bestimmt, sondern auch der große, künstlerische Anspruch. Wer sehen möchte, wie die zwei Artisten das im August erscheinende Album In Every Move auf der Bühne umsetzen, hat genügend Gelegenheit dazu. 16 Termine!

SPEX präsentiert Ivy Flindt live

30.08. Hannover – 25Music (Instore-Gig)

30.08. Hannover – Kulturpalast

31.08. Jesteburg – Café Book

06.09. Lübeck – Tonfink

07.09. Rostock – Ursprung

10.09. Greifswald – Kulturbar

11.09. Berlin – Kantine am Berghain

14.09. Hamburg – Nochtwache

15.09. Flensburg – Musikpalast (Instore-Gig)

15.09. Flensburg – Volksbad

06.10. München – Milla

07.10. Bamberg – Alte Seilerei

10.10. Köln – Blue Shell

22.11. Münster – Hot Jazz Club

29.11. Kiel – Hansa 48 Theater

02.12. Alsterschlösschen Burg Henneberg – Hamburg

Das Debütalbum von Ivy Flindt erscheint am 24. August und trägt den Namen „In Every Move“. SPEX verlost jeweils 2×2 Tickets für die Shows in Hamburg (14.09.), Flensburg (15.09.) und München (06.10.). Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie bitte eine Mail mit Ihrem Namen und dem Betreff „Ivy Flindt (gewünschter Ort)“ an gewinnen@spex.de. Viel Glück!