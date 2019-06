Von der Dingle Bay an die Spree: SPEX präsentiert die Gastausgabe des irischen Festivals Other Voices in Berlin – und verlost Tickets.



Zum zweiten Mal verschlägt es das irische Musikfestival Other Voices von der Dingle Bay an das Kreuzberger Spreeufer. Der 4. Juli steht ganz im Zeichen des irisch-deutschen Musik- und Kulturaustauschs. Als vorübergehende Pop-Kultur-Botschaften dienen die Räumlichkeiten des Fluxbaus, der Riverside Studios und die Bepop Dance School. Dort werden Künstler_innen aus Irland und Deutschland ab 22 Uhr auf die Bühnen steigen, um die Musikszenen der Partnerländer zu repräsentieren.

Für die Gastgeber_innen geht unter anderem der Pop-Export-Schlager Gurr an den Start. Das Garage-Duo aus Berlin ist seit 2016 und dem Release ihres Debüts In My Head permanent auf Tour und hat sich nicht umsonst den Ruf als exzellente Live-Band erschrammelt. Für die Gäste trifft Candice Gordon mit ihrem schattigen Surf-Sound einen ähnlichen Nerv. Und dann ist da noch Dermot Kennedy, der mit seinem Bombast-Pop ebenso wie Gurr Teil der Live-Aufzeichnung sein wird.

Neben dem Konzert-Programm bietet die Ireland’s Edge Konferenz Raum für weiteren Austausch. Mit Fokus auf bilateraler Zusammenarbeit und dem Potential, welches in dieser schlummert – kulturell, politisch, sozial sowie wirtschaftlich. Was besonders im Hinblick auf den Brexit für interessante Gespräche sorgen dürfte.

Obwohl das Festival offiziell schon ausverkauft ist, habt ihr dennoch die Möglichkeit, über unser Gewinnspiel in den Genuss des gesamten Programms zu kommen.

SPEX verlost 2×2 Tickets für das Other Voices Festival in Berlin. Um teilzunehmen, bitte einfach eine Mail mit vollständigem Namen und dem Betreff „Other Voices” an gewinnen@spex.de schicken. Viel Glück!

SPEX präsentiert Other Voices

04.07. Berlin – Diverse