SPEX präsentiert das A L’Arme! Festival & verlost Tickets

Selten steckt in sechs Buchstaben so viel Inhalt: Phonetisches Warnsignal, der französische Aufruf, zur Waffe zu greifen und nicht zuletzt auch noch das Wort für Träne (larme). „Doch müsste man dafür den Accent wegnehmen!“, werden nun die frankophonen Experten mit Recht entgegnen. Und sich prompt fürs A L’Arme! disqualifizieren – strenges Kategoriedenken ist dort nämlich unerwünscht.

Und weiter geht’s mit den Dualitäten: Unter dem Motto „Reduced To The Max!“ schafft das A L’Arme! vom 01. bis 04. August im Radialsystem V einen Ort der Grenzerfahrung.

So traut sich etwa die britische Produzentin Klein, nun ja, an eigentlich alles, was so geht: Zwischen zeitgenössichem R’n’B, Gospel, Straßenlärm und Whatsapp-ringtones lässt sie ein Tohuwabohu entstehen, das zu Irritation, aber auch zu Tanzlust führt. Mut zur Kakophonie und Polyvalenz beweist auch Rabih Beaini . Der aus dem Libanon stammende Wahlberliner spielt und bricht mit dem Gott-, pardon!, DJ-Vertrauen so manch eines Clubgängers. Durch seinen dissonanten Techno sollen Tanzgewohnheiten aufgebrochen werden. Alle Macht der Improvisation!