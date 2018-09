Nach Daniel Blumbergs letzter Deutschlandtour, die er in Begleitung von drei Streichern und einer russischen Klatschmaschine bestritt, kehrt der junge Brite im Winter zurück. Mit seinem Solodebüt Minus. SPEX präsentiert.

In Daniel Blumbergs Brust schlagen zwei Herzen, wie er im Interview mit SPEX verriet: Zum einen das des Künstlers, der mit Stift und Papier die Menschen um sich herum zu Spielfiguren macht, und zum anderen das des Musikers, der beklagt, wenn Gleiches auch mit ihm passiert. So ist es etwa die Trennung von seiner Langzeitpartnerin, die sein aktuelles Album Minus bestimmt und das uns klangvoll dazu einlädt, sich gemeinsam mit ihm in (Selbst-)Mitleid zu baden.

Das Album sollte einen Schlussstrich ziehen, nicht nur unter den Scherben der einstigen Liebesbeziehung, sondern auch unter der Vielzahl an musikalischen Projekten, deren Teil Blumberg trotz seiner erst 28 Jahre bereits war. Darunter die Indierock-Bands Yuck und Cajun Dance Party. Strenggenommen ist Minus also nicht Blumbergs erstes, sondern eigentlich achtes Debütalbum, das nach eigener Aussage aber erstmals eines ist, hinter dem er voll und ganz steht. Und das deshalb seinen bürgerlichen und keinen fiktiven Namen trägt.

Seinen eigenen Sound hat Blumberg im Londoner Café OTO gesucht und gefunden zwischen klassischem Piano und Streichinstrument, rockiger Gitarre und elektronischem Dröhnen – in Begleitung introspektiver Texte, die er mit hoher und klarer Stimme vorträgt. Und weil er nicht nur beim Komponieren auf Intuition setzt, macht er jeden seiner Auftritte zur Momentaufnahme. Zu einer, die die Stimmung von Band und Publikum ebenso einfängt, wie die des Ortes, an dem er spielt. Wo diese Konzerte mit Überraschungseffekt stattfinden? Die geographischen Angaben finden Sie unten.

SPEX präsentiert Daniel Blumberg live in Deutschland