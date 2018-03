SPEX präsentiert Ariel Pink live auf Tour / Ticketverlosung

Ariel Pink muss man sehen und hören, um zu verstehen und verstört zu werden. Dazu gibt es bald Gelegenheiten: Der Kalifornier kommt im August für drei Termine nach Deutschland. SPEX präsentiert die Tour – und verlost 3×2 Tickets.

Ariel Pink war immer schon ein musicians musician. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass er mit Manuel Göttsching von Ash Ra Tempel ein Live-Album einspielt oder für MGMTs jüngstes Album Little Dark Age Songs beisteuerte, ohne selbst jemals wirklich Poperfolge gefeiert zu haben: „Ariel Pink half dabei, den Text zu ‚When You Die‘ zu schreiben – er brauchte dazu weniger als zehn Minuten,“ bescheinigte Andrew Wyngarden von MGMT seinem Kollegen Pink kürzlich in einem Interview. „Wenn seine Musik gut funktioniert, kann sie total bescheuert sein, aber auch total lustig für Musiker und Leute, die die Anspielungen verstehen.“

Ende vergangenen Jahres hat Pink mal wieder selbst für einen Nachschub an Anspielstationen gesorgt: Dedicated To Bobby Jameson hieß das elfte Album des (natürlich) in Los Angeles geborenen und aufgewachsenen Künstlers. Erst vor wenigen Wochen erschien das skurrile Video zu „Acting“ featuring Dâm-Funk. Bald steht die Tour zum Album an, drei Stopps legt Pink dabei auch in Deutschland ein. SPEX präsentiert die Tour nicht nur, sondern verlost auch 3×2 Tickets für ein Konzert ihrer Wahl!