Sophie Hunger auf Tour / Vorverkaufsstart

Die gebürtige Schweizerin Sophie Hunger singt auf ihrem neuen Album ausschließlich auf Englisch. Auf ihrer Deutschlandtour bespielt sie einfach alle Hallen, die es gibt. Bei Ticketmaster kann man sich ab jetzt eine oder alle aussuchen.

Molecules soll die neue Platte heißen, sie erscheint am 31. August und befasst sich, womit sich alle befassen, klingt dabei nur besser: Fake (News). Ein erster Song über den Rundumbeschiss ist bereits draußen, „She Makes President“ entstand während des US-Wahlkampfs – so klar, so wahr.

Kein Fake ist außerdem, dass Sophie Hunger für die dazugehörige Deutschlandtournee alle Hallen der Republik gebucht – und vor hat, sie in kürzester Zeit auszuverkaufen. Allein in Berlin kann man sich vier Abende in Folge an vier unterschiedlichen Orten anhören, wie die wütende Elektroversion der Jazzpianoversion klingt.

Sophie Hunger live

06.09. München – Freiheiz

07.09. München – Technikum

08.09. München – Strom

15.09. Berlin – Kesselhaus

16.09. Berlin – Festsaal Kreuzberg

17.09. Berlin – Heimathafen Neukölln

18.09. Berlin – Columbia Theater

19.09. Berlin – Kantine am Berghain

24.09. Köln – Gebäude 9

25.09. Köln – Live Music Hall

26.09. Köln – Die Kantine

29.09. Hamburg – Mojo Club

30.09. Hamburg – Übel & Gefährlich

02.10. Hamburg – Grünspan

01.11. Osnabrück – Rosenhof

08.11. Bremen – Schlachthof

Tickets sind ab jetzt bei Ticketmaster erhältlich.