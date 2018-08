Soap&Skin kündigt neues Album mit erstem Song „Heal“ an

Soap&Skin, Österreichs Exportschlager in Sachen schwersinniger Popmusik, gibt sein neues und damit drittes Studioalbum bekannt: Auf From Gas to Solid / you are my friend beschäftigt Anja Plaschg sich noch immer mit den fundamentalen Fragen des Lebens – allerdings weniger wütend als auf den Vorgängerstücken. Der heute erschienene Song „Heal“ und das zugehörige Video zeigen vielmehr melancholischen Optimismus.

Zwar sind seit ihrem Vorgängeralbum Narrow mittlerweile sechs Jahre vergangen, untätig war Anja Franziska Plaschg alias Soap&Skin in dieser Zeit aber keineswegs: Unter anderem hatte sie als Schauspielerin Auftritte in internationalen Produktionen wie Sicilian Ghost Story oder Die Geträumten, auch schrieb sie die Titelmusik zur erfolgreichen Netflix-Serie Dark. Vor allem aber zog sie sich in ihre Wiener Wohnung zurück, um sich die Masse an Material vorzunehmen, die sie seit nunmehr zehn Jahren angesammelt hatte. Aus einer wirren Sammlung an Samples von Klängen, Tönen und Schlägen verschiedenster Instrumente fertigte Plaschg eine homogene Einheit aus lyrisch-melancholischen Texten, ruhigem Elektro und imposanten Sounds mit choralen und militärischen Momenten – und gab ihr mit From Gas to Solid eine Form.

Nun kündigt Plaschg das in Eigenproduktion entstandene Album an – und liefert mit „Heal“ auch gleich einen hör- und sehbaren Vorgeschmack, in dem sich die bereits im Albumtitel angedeutete Dualität niederschlägt: abstrakt und physisch, fassbar und unfassbar, Leben und Tod. Das Schöne im Morbiden. Zwischen vereistem Fleisch und Getier, zwischen sich putzenden Fliegen und Fliegenleichen stellt sich Plaschg inmitten von kargem Geröll die Frage, ob endgültige Heilung überhaupt möglich ist. Und ob man Narben als solche akzeptieren könne – als Zeichen von Vergangenem. „Do we heal?“, singt sie da, während das eisige Wasser um sie herum steigt. Zurück bleibt sie allein, in Embryonalstellung am Boden liegend. Doch hat Eis nicht nur die Kraft Leben auszulöschen, sondern auch auf ewig zu erhalten.

Soap&Skins neues Album „From Gas to Solid / you are my friend“ erscheint am auf Play It Again Sam.