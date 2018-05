Preiset die Sterblichkeit: „Der Himmel über Berlin“ / Verlosung zum Heimkinostart

Als Liebeserklärung an das Menschsein, das Leben und den Tod, ließ Wim Wenders die Engel Damiel und Cassiel vor 30 Jahren durch den Himmel über Berlin schweben. Dank Restauration zum Jubiläum wird jetzt auch in 4k geschwebt – und über die Lasten des menschlichen Daseins sinniert. SPEX verlost eine limitierte Collectors-Edition und zwei Blu-rays des aufgearbeiteten Films.

Engelsfilme haben ein Laster, das schwer abzuwerfen ist: Zwischen Kitsch und apokalyptischem Stuss gibt es wenig, was die geflügelten Wesen zu bezugsfähigen Protagonisten machen könnte. Der Himmel über Berlin befreite den Engel 1987 von dem Stigma, unmenschliche Delegation göttlicher Allmacht und Allwissenheit zu sein, indem er ihnen die herausforderndste Aufgabe seit der Prüfung Herkules‘ vorsetzte: Berlin.

In den lustvollen Straßen der umtriebigen Stadt begegnen Damiel und Cassiel den Dingen, die einem schwebenden, unsterblichen Engel verborgen bleiben. All die erdrückenden Schicksale einzelner Menschenleben lassen in den beiden sowohl Zweifel an der Reinheit des Lebensglücks aufkommen als auch Zweifel daran, ob ein Leben ohne Tod überhaupt ein Leben ist.

Liebe und Lust, Verlust und Sehnsucht festigen sich so in ruhigen Momenten selbst in denjenigen, die im Verzicht auf menschliche Endlichkeit ein göttliches Privileg tragen. Ein göttliches Privileg, dessen Aufgabe das erste vieler Opfer birgt, die aus Engeln Menschen werden lassen.

