Peace, Love und Behaglichkeit: SPEX präsentiert das Pohoda Festival in der Slowakei – und verlost Tickets.

Das Pohoda-Festival, das dieses Jahr in seine 23. Runde geht, findet auf einem ehemaligen Militärflughafen in der Nähe der slowakischen Stadt Trenčín statt. An drei Tagen tritt ein hochkarätiges und internationales Line-Up im von Bergketten umrahmten Tal auf.

Neben den Headliner_innen-Giganten Lykke Li, Liam Gallagher und The Roots spielen auch dezidierte Unruhestifter wie etwa Show Me The Body. Die pissigste Band New Yorks ist mit Sicherheit daran interessiert, das Pohoda-Idyll ein wenig aufzumischen. Darf man sowas einfach sagen? Nun ja, wenn jemand so angesäuert ist, dass er wie der Sänger des Trios selbst aus einem Banjo brachial-noisigen Hardcore prügeln kann, ist das nicht zu weit hergeholt.

Falls den geschätzten Besucher_innen die Sonne zu sehr auf die Schädel brennen sollte, ist mit Shortparis vorgesorgt. Das Quintett aus Sankt Petersburg sollte mit seiner Mischung von Dark Electro, Post-Punk und Noise für die notwendige, kühle Brise sorgen – sei sie auch nur auditiver Art.

Und wer den Sommer einfach nur genießen möchte, dem sei das Feelgood-Set von Slackerpapst Mac DeMarco ans Herz gelegt.