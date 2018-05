Parquet Courts kommen auf Tour nach Deutschland / SPEX präsentiert

Kürzlich erschien Wide Awake, das sechste Album der Rock-Weltmeister Parquet Courts. Nun kommt die Band für fünf Termine nach Deutschland – SPEX präsentiert.

Sechs Alben in acht Jahren – während andere Bands ähnlichen Alters gerade einmal genug Material veröffentlicht haben, um einen Abend zu füllen, haben Parquet Courts die Entwicklung einer ganzen Karriere in weniger als einer Dekade abgehandelt. Erstes Fazit: Serienweltmeister in Sachen Rockmusik samt goldenem Schuh für die tanzbarste Diskursmusik seit, nun ja, sagen wir ihrem dritten Album Sunbathing Animal. Nun kommt das New Yorker Quartett um Andrew Savage und Austin Brown mit seiner jüngsten Platte Wide Awake auf Tour – und was sollen wir sagen. Hin da. Besser wird’s nicht, wenn Gitarren im Spiel sind.

Heute startet der Vorverkauf für die drei Shows im November. Für die Konzerte im Juli lassen sich noch Resttickets erwerben.

SPEX präsentiert Parquet Courts live

04.07. Berlin – Festsaal Kreuzberg

05.07. Hamburg – Molotow

18.11. Köln – Gebäude 9

19.11. München – Ampere

20.11. Frankfurt – Brotfabrik