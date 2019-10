Federweißer für die Ohren: Die neue SPEX-Playlist mit 14 frischen Tracks für den Herbst.

Freaks, geschafft. Wieder ein Monat rum. Und endlich Herbst. Zeit also, den Yogakurs wieder anzufangen, Omas Pilzpfanne aufzusetzen, zwei Aspirin Complex einzuwerfen und so zu tun, als wäre Federweißer wirklich mehr als ein wirksames Laxativum. Aber was bitte soll man hören zu all der Besinnlichkeit?

Sorgt euch nicht, SPEX hilft gerne. Mit meditativer und beruhigender Kreisssägenmusik von unseren liebsten NY-Hardcore-Rüpeln Show Me The Body, einem weiteren Entwicklungsschritt von deren Nachbarn Wiki, Gehörgangs-Sonnengrüßen von Steven Warwick, Verknotendem von Aïsha Devi, einem vertonten, zu tief aufgeknöpften Hemd von Pink Shabab und vielen weiteren Krachern.

Und jetzt schnell den Kamin anmachen, das Zeit Magazin von letzter Woche rauskramen – und einfach nur wohlfühlen.

Anzuhören gleich hier oder den ganzen Monat lang auf unserer Startseite. Und selbstverständlich innerhalb unseres Soundcloud-Profils, auf dem sich zudem alle Playlists der vergangenen Monate befinden.