Brannten Schnüre – Durch unser zugedecktes Tal (You Don’t Have To Call It Music) Bei Brannten Schnüre ist von der Klimakrise noch nichts angekommen, allgemein aber lebt das Würzburger Dark-Folk-Duo noch lange nicht in diesem oder gar dem vorigen Jahrhundert. Wirklich seltsame Musik für Fans von: Hildegard von Bingen, Grouper, Mittelaltermärkten und weißen Weihnachten. Reinhören: „Wann kommst du geschneit“ Daniel Lopatin – Uncut Gems Original Motion Picture Soundtrack (Warp) Was anderen die Riester-Rente, das sind für Daniel Lopatin Safdie-Brothers-Filme. Uncut Gems ist nach Good Time sein zweiter Soundtrack für die beiden und der etabliert ihn endgültig als den Klaus Schulze des digitalen Zeitalters. Ob das die Fans freut, ist das eine. Die Steuerberatung kichert sich in jedem Fall in den Taschenrechner.

Reinschauen: „Uncut Gems (Trailer)“ Hannah Diamond – Reflections (PC Music)

À propos gekonnter Sell-out: PC Music, anyone? Auch so eine erwartbare Enttäuschung der Zehnerjahre. Hannah Diamond hat nun aber mit Reflections ein neues Album bei dem Label abgeliefert, dessen Alumni mittlerweile samt und sonders in die Produktionsstudios von Blockbuster-Pop-Stars abgewandert sind. Klingt dann auch weniger nach Sophie als vielmehr nach dem Mall-Soundtrack, den der Rest des Rosters noch mit bloßer Geschwindigkeit kaschieren konnte. PC Music anno 2019: ziemlich dated. Reinschauen: „Invisible“