Die Gehirne – Ihre größten Erfolge 1983-85 (Play Loud Productions)

Henryk Gerickes Label Tapetopia ist jetzt schon ein essentielles Korrektiv der Punk- und Underground-Geschichtsschreibung der achtziger Jahre. Nachdem er darüber zuletzt eine mehr als obskure Veröffentlichung von Ornament & Verbrechen neu auflegte, folgen nun Die Gehirne. Claus Löser und Florian Merke waren in Karl-Marx-Stadt aktiv, veröffentlichten im Jahr 1986 eine Kassette mit dem Titel Ihre größten Erfolge und verkauften dann stolze 35 Exemplare davon. Die Neuauflage ist nun für die Vinyl-Version dezent gekürzt worden, umfasst aber dennoch 34 Stücke. Denn länger als zwei Minuten wird’s nur selten. Punk-Attitüde, Free-Jazz-Verständnis, Liedermacher-Vibes mit fünf klaren Kurzen im Hinterkopf: Hier ist alles drin und dran, was der Neuen Deutschen Welle in der BRD Legendenstatus einspielte und klingt obendrein noch radikaler.

Reinhören: „Ich schenk dir…“

Okay Kaya – Watch This Liquid Pour Itself (Jagjaguwar)

Was tun, wenn Millennials in den Sade-Topf fallen? Ganz einfach: Anlage aufdrehen. Okay Kaya macht das, was ihrer Generation gerne vorgeworfen wird und somit alles richtig. Da wird mal Smooth Jazz, mal Stadion-Rock, mal vom Folk gemopst, kurzerhand durchs Smartphone gejagt und darüber noch ein paar Zeilen gesungen, die beiläufig klingen und nachhaltig wirken. Eine der schönsten, weil merkwürdigsten aber doch irgendwie eingängigsten Indie-Pop-Platten des verfrüht angekommenen Frühlings. Versprochen.

Reinschauen: „Baby Little Tween“