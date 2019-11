Pink Shabab – Ema By the Sea (Karaoke Kalk / Indigo)

Auch Joseph Carvell bewegt sich mit seinem Debütalbum als Pink Shabab irgendwo zwischen Fistelstimmchenfunk und Depri-Disco mit Zuckerrand. Ema By The Sea legt sich nicht nur in Sachen Covergestaltung mit Becks neuer Platte an , sondern könnte dem gleich noch ein paar wichtige Lektionen in Sachen Bassline-Boogie geben. Bittersüß-sommerlicher wird’s Ende November schlicht nicht mehr.

Royal Trux – Quantum Entanglement (Fat Possum)

Heute in der Kategorie „Die gibt’s noch?“, Schublade Jein: Royal Trux taten sich schon 2015 wieder zusammen, schmissen 2017 ein Livealbum und Anfang des Jahres eine neue Platte in den Ring und klingen darauf noch immer so wie … naja, immer halt. Mit und auf Quantum Entanglement umso mehr, weil die neue reformierte Noise-Rotz-Band darauf zum Black Friday nur autodiskografische Nabelschau betreibt. Alle Hits aus drei Dekaden Royal Trux für all jene, die’s bisher verpasst haben.

The Chap – Digital Technology (Staatsakt / Universal)



Nachdem DJ Shadow letztens mit Our Pathetic Age die definitive oldmanyellsatcloud.jpg-Platte hinlegte, machen sich The Chap zum Glück an Diskursaufdröselung und klingen dabei allemal abwechslungsreicher und frischer als der letzte Rant über „Smartphones und so“. Frickel-Art-Pop-Disco-Techno-Dauerfeuer voll von mitgrölbaren Hooks und smarten Widerhaken. Geht doch!

