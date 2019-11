Kajsa Lindgren – Everyone Is Here (Warm Winters Ltd.)

Skizzenhafter Ambient mit Field Recordings und viel Geknister in zwanzigfacher Ausgabe: Die Schwedin Kajsa Lindgren hat sich für Everyone Is Here durch die Archive ihrer Familie gegraben und kam mit einer schwerelos-unbeschwerten Platte zurück, die nach guter Kinderstube riecht, schmeckt und klingt.

Reinhören: „1991“

Lights Fluorescent – The Oldest Sons of the Oldest Sons (Kingdoms / Rough Trade)