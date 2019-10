A Winged Victory For The Sullen – The Undivided Five (Ninja Tune)

Zugegeben: Eine neue Stars Of The Lid wäre uns vielleicht lieber, in Sachen narkoleptischer Neo-Klassik sind A Winged Victory For The Sullen aber nicht nur personell am nächsten dran – Aphex-Twin-Gemopse hin oder her.

Reinhören: „The Rhythm Of A Dividing Pair“

Arve Henriksen – Timeless Nowhere (Rune Grammofon / Cargo)