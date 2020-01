Algiers – There Is No Year (Matador) Die Grafikabteilung von Algiers ist wohl endgültig in den Savages-Topf gefallen, musikalisch aber bleibt die Band weiterhin der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Suicide nach der vierten Line Amphetamin und dem Querschnitt des Motown-Katalogs nach, na ja, der fünften Line Amphetamin. There Is No Year lässt zwischen James-Blake-Gedenk-Pathos, Rihanna-Bombast und Achtziger-Käse in allen erdenklichen Deklinationsstufen wirklich gar kein Auge trocken. Warum sollte es das aber auch? Algiers ist es immer noch verdammt ernst – und das ist mehr als angemessen. Reinschauen: „Void“ Deena Abdelwahed – Dhakar EP (Infiné) Auf ganz andere Art dringlich und dinglich ist nach wie vor der Sound von Deena Abdelwahed. Ob sie auf Dhakar nun den Dizzy-Gillespie-Klassiker „A Night In Tunesia“ (feat. Charlie Parker) mit einem Bollwerk aus wummernder Percussion fürs 21. Jahrhundert updatet oder für „Ah’na Hakkeka“ Stambali-Gesänge und -Handclaps durch den Raum schleudert: Abdelwaheds kritisch-transkultureller Ansatz eröffnet neue Möglichkeitsräume zeitgenössischer Clubmusik, während andere noch im fahlen Licht ihres Smartphone-Displays den Eingang zum Darkroom suchen. Reinhören: „Lila Fi Tounes“

Deserta – Black Aura My Sun (Felte)

Jump cut von der Musik für ein besseres Übermorgen hin zu den Schuhspitzensounds von anno dazumal: Zugegeben, was Matthew Doty unter dem Namen Deserta fabriziert, ist dermaßen von vorgestern, dass er es gleich als Dachbodenfund früher My-Bloody-Cocteau-Dive-Demos verticken könnte. Weil aber dieser Sound dank M83 und anderen rettungslos C86-Geschädigten nie aus der Mode kam, gibt Black Aura My Sun ein mehr als probates Bewerbungsschreiben für den nächsten Support-Slot einer Reunion-Tour der Held_innen von damals ab. Duftkerze an, Wasser in die Badewanne, zurückgelehnt. Reinhören: „Hide“