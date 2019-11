Berliner Düster-Punk, das klingt zunächst nach einer Drohung und das ist es irgendwie auch. Bis vor Kurzem hießen City At Dark noch Rán, was vielleicht nur bedingt cleverer war, das Langstreckendebüt von Laura Landergott und Yair Karelic kann sich dann aber doch wieder bestens sehen und hören lassen. Ein paar Spritzer Bier, eine Handvoll selbstgedrehte und Lederjacke aber bitte nicht vergessen. Klischeebingo fällt hier noch in die Kategorie Extremsportarten.

City At Dark – City At Dark (Snowhite / Rough Trade)

Klar, wir hätten hier auch auf das neue Album von Yung Hurn hinweisen können, aber da Clams Casino das Ding ohne Frage erfunden und nebenbei immer verlässlich die Fresse gehalten hat, darf der Cloud-Rap-Beatmaker Nummer Eins nicht fehlen. Kaum jemand hat das Jahrzehnt im Rap-Game dermaßen geprägt – umso schöner also, dass er am Ende nochmal von sich hören lässt. Darauf ein, zwei Schlückchen Codein!

Hiro Kone arbeitet in ihrer Musik gerne mit Absenzen und was genau das heißt, wissen vermutlich nur die Leute, welche die Pressetextprosa für A Fossil Begins To Bray geschrieben haben. Überbau hin oder her, im Unterboden wird entschlackter Techno mit dem kleinen Schuss Post-Coil-Psychedelik geboten, wie ihn alle Techno-Gruftis mit Atonal-Abo nie satt haben. Dieser Platte fehlt es also an herzlich wenig.

Reinhören: „A Fossil Begins To Bray“