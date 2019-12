Bufiman – Albumsi (Dekmantel) „Welcome to the galaxy“, komm’se rinn, schaun’se raus! Jan Schulte alias Wolf Müller alias Bufiman legt endlich Weirdo-Grooves in Albumlänge vor und wird damit sicherlich nicht den Preis für den Titel des Jahres absahnen, aber was soll’s: Bessere Blödel-Basslines, Sentimentalo-Vocals und schubbernde Rhythmen finden sich diesseits von Düsseldorf jedenfalls nicht. Reinhören: „Albumsi (Sampler)“ El Wali – Tiris (Sahel Sounds)

Die Gitarre gniedelt, die Synthesizer strudeln, die Vocals umschmiegen einander wie eine wärmende Bettdecke den Nierenbereich – und erzählen doch politische Geschichten der Fronte Polisario. Das also ist elektrifizierter Sahrawi-Folk. El Wali schrieben in den Neunzigern am Soundtrack für die sozialistische Bewegung der Westsahara mit und nebenbei auch noch unglaubliche Hits. Sahel Sounds und Badawi Archives haben die damals in Belgien aufgenommene Platte ausgegraben und legen sie nun neu auf. Reinhören: „The People of El Aaiún“ Lucid Grain – Sustain & Release (Modularfield)

Zugegeben, auch Martha Bahr und Anatol Locker gewinnen für die Betitelung ihres zweiten Albums unter dem Moniker Lucid Grain keinen Blumentopf für ausgesprochene Kreativität, ihre modulare Plinker-Plonker-Electronica zwischen ISAN-Vibes und Ulrich-Schnauss-Atmo allerdings rettet noch jeden verregneten Sonntagmorgen. Hell, freundlich und aufgeräumt wie ein Möbelkatalog. Reinhören: „Paradigms“