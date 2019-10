Geht da echt noch mehr? Doofe Frage. Das Le Guess Who? Festival veröffentlicht sein komplettes Line-up – von SPEX präsentiert.

Erst kürzlich haben wir uns über die süße Überforderung beschwert, mit der unser liebstes niederländisches Festival seine Besucher_innen in jährliches Regelmäßigkeit, nun ja, überfordert. Was wir dabei nicht bedacht haben: dass da ja noch mehr kommt. Besten Dank, liebes Le Guess Who?.

Wir machen es also ganz offiziell: wir kapitulieren! Bringt einfach nichts. Denn nein, es dürfen im Rahmen des langen Wochenendes im schönsten Rolltreppen-Showroom Europas (also known as Tivoli) nicht nur eine Handvoll Künstler_innen ihre eigenen Subfestivals kuratieren. Es reicht auch nicht, dass diese Leute andernorts ohne Probleme als alleinige Headliner auftreten könnten. Weil sie eben Jenny Hval, The Bug, Moon Duo, Iris van Herpen, Salvador Breed, Fatoumata Diawara und Patrick Higgins heißen. Nö, das alles ist natürlich nur ein Teil des Programms, das kürzlich mit der jüngsten Line-up-Mitteilung vervollständigt wurde.

Machen wir’s kurz: Darunter befinden sich wieder Granden wie Vivien Goldman, Aldous Harding, ein exklusives Konzert von William Tyler und Mary Lattimore, ähnlich exklusives Gemeinsames von Tigue und Deerhoof, die ihr achtes Album Friend Opportunity vortragen, Seltenes wie ein Set von Cheftrommler Greg Fox, ein Live-Auftritt von Scattered Purgatory und, ihr ahnt es, vielen weiteren neuen Planstellen.

Was es sonst noch gibt? Sorry, wir müssen auch noch arbeiten. Lest einfach hier nach und fahrt gefälligst hin. Wird der Wahnsinn, wirklich.

SPEX präsentiert das Le Guess Who? 2019

07. – 10.11. Utrecht (NL) – diverse Locations