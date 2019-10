Als sich der IS der irakischen Stadt Hilla näherte, saß Kadhem Khanjar in einem Café und schrieb Gedichte. Über die Angst vor dem Tod und den Zweifel am Wert des eigenen Lebens.

„Wieder eine Explosion heute / Langweilig wie immer”. Dieser Satz stammt aus einem Gedicht von Kadhem Khanjar. Der irakische Lyriker wurde 1990 in der Nähe von Babylon im Irak geboren. Heute lebt er in Bagdad. Saddam Husseins Überfall auf Kuwait, George W. Bushs Invasion, der Terror des sogenannten Islamischen Staates. Khanjar hat all das aus erster Hand erlebt. Und den Schrecken in Wörter gefasst.

Nun hat der deutsche Verlag Mikrotext seine ersten beiden Gedichtbände Picknick mit Sprengstoffgürtel und Wir kämpfen zum Vergnügen aus dem Arabischen übersetzt und in dem Buch Dieses Land gehört euch zusammengefasst. Unser Autor hat Khanjar während dessen Berlinaufenthalts getroffen. Und mit ihm über die katastrophale Poesie des Todes und die Pflicht des Überlebenden gesprochen.

SPEX: Kadhem Khanjar, warum benutzen Sie eine solch gewaltvolle Sprache in Ihren Texten?

Kadhem Khanjar: Die sinnliche Wahrnehmung, aus der ich gemacht wurde, ist eine gewaltvolle, harte Erfahrung. Ich wurde 1990 geboren. Der Irak hatte gerade den Krieg mit Iran beendet und der Krieg mit Kuwait begann. 2003 dann die US-amerikanische Invasion, anschließend ein konfessioneller Krieg zwischen Sunniten und Schiiten. Und schließlich kam Daesh (der sogenannte Islamische Staat, Anm. d. Red.). So ist das gesamte Bild meines Lebens voll von Kriegen, Gewalt, Hunger und Wut. Diese historischen Momente verstören alle Menschen, die dort leben, in höchstem Maße. Eine gewaltvolle Sprache ist für uns Iraker_innen Normalität. In Gesprächen schämen wir uns, Worte wie „Rosen” oder „Liebe” zu benutzen. Sie haben keine psychologische Rechtfertigung. Ich bin gezwungen, die Dinge so auszudrücken, wie sie sind. Das Messer, die Gewehrkugel, der Tod gehören zum normalen Wortschatz, während Liebe und Emotionen etwas sehr weit Entferntes sind. Weit entfernt von meinem Denken und meinen Gedichten.

Gibt es nicht Schönes, keine Liebe in Ihrem Leben?

Die gibt es. Aber nicht nennenswert. Der lyrische Mainstream ist in der Theorie immer verknüpft mit Natur und Liebe. Aber ich schaue auf Lyrik und ihren Inhalt aus einer anderen Perspektive. Wie die alten Griechen: Sie dokumentierten ihre Kriege, Mythen und Städte in ihren Gedichten. Sie haben sich nicht beschränkt auf Liebe und Natur. Ihre Poesie war die Entdeckung ihres Umfelds mit Hilfe der Sprache. Das ist die lyrische Theorie, an die ich glaube. Selbst im Tod liegt eine katastrophale Poesie. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, in dem keine Blumen oder Bäume wuchsen. Ich habe Angst vor Sprengstoffgürteln und Autobomben, vor Bedrohung und dem Tod. Und ich musste diese Angst in meinen Texten ausdrücken. Die Mainstream-Poesie ist verbunden mit Zärtlichkeit, während meine Poesie verbunden ist mit Obszönität.

„Über Jahre wetzt du deine Gefühle ab, bis du weich wirst. Dann kommt die Härte und bricht dich“

Manche Kritiker_innen sagen, Ihre Texte seien direkt und ohne poetische Sprache.

Ich schreibe, was ich möchte. Ich spüre, dass die Direktheit mich widerspiegelt, denn der Tod ist direkt. Die Liebe ist direkt. Das Morden ist direkt. Deshalb bin ich nicht gezwungen, meine Sprache wie ein Rätsel zu verkomplizieren. Ich liebe es, meine Texte oberflächlich zu nennen – nicht direkt. Oberflächlichkeit wird immer als etwas Schlechtes gesehen. In meinem Fall dient die oberflächliche Sprache meinem Zweck.

Was sagen Sie zur deutschen Übersetzung Ihrer arabischen Texte?

Die Übersetzung ist ein anderer Text des gleichen Verfassers. Und ich kann garantieren, dass die sinnliche Erfahrung des anderssprachigen Publikums anders ist als die der Leser_innen in Originalsprache. Dreißig Prozent der ausländischen Leser_innen fühlen mit der politischen Situation mit. Die anderen dreißig Prozent sind ernsthafte Empfänger_innen der Gefühle meiner Texte. Und der Rest versucht ihnen künstlerisch zu begegnen und neue literarischen Perspektive zu entdecken. Natürlich eröffnet mir die Übersetzung ein neues Publikum. Aber die Übersetzung existiert, um andere über den Wert des Textes zu informieren. Es kann ihm dadurch kein Wert hinzugefügt werden.

Sie haben die „Culture Militia“ gegründet. Was ist das?

2013 habe ich mich fast jeden Tag im Café Al Jandul in Hilla mit anderen Künstler_innen getroffen. Wir sprachen über den Irak. Und das Töten im Irak. Und dass der Mensch hier keinen Wert hat. Wir sprachen über den Tod, das Morden, die Bomben und die Opfer. Zu dieser Zeit drang Daesh vom Norden in die Stadt ein. Wir begannen, ihre Fahrzeuge zu sehen. Wir hatten Angst. Wir zweifelten an dem Wert unserer Leben. Wir haben vieles durchgestanden: Kriege, Sektarianismus, Tötungen. Aber diese Angst war merkwürdig. Es ist die Angst, die Freiheit zu verlieren, mehr noch als die Angst vor dem Tod. Und da die gesamte Gesellschaft im Irak voll ist mit Milizen, entschieden wir, die gleichen Techniken wie sie zu nutzen, um der Kultur zu dienen. Die Pflicht der Milizen ist mit der Tötung erfüllt, während unsere Pflicht nach dem Töten beginnt. Wir ersetzen die Gewehrkugel mit dem Wort und gehen an die Orte des Todes, um sie wieder zu errichten – zu den Friedhöfen, Minenfeldern, zerbombten Autos, den Häuserruinen und den IS-Gefängnissen. Wir klagen nicht über die Verbrechen, wir verspotten sie. Die Grundidee der Militia ist das Schreiben über Gewalt mit unseren Körpern. Der vollendete Akt des Mörders wird ein Kunstakt für uns.

Sind Ihre Gedichtbände Ergebnisse dieser Projekte?

Manche von ihnen reflektieren diese Projekte und manche basieren auf gewaltvollen Erinnerungen. Nicht beschreibend, aber als Reflektion darüber. Ich habe meine Freund_innen auf gewisse Weise wieder getötet – in Bild, Performance und Text. Ich habe keine Möglichkeit, die Gewalt auszudrücken, der ich ausgesetzt war, außer auf diese Weise. Ich ging dorthin zurück, wo sie getötet wurden. Einer starb durch eine Autobombe, ein anderer wurde von den Amerikaner_innen getötet, ein Dritter durch eine Rakete in ein Haus und ein Vierter wurde von Daesh umgebracht. Über jede_n von ihnen habe ich einen Text in meinem Buch geschrieben.

Wie leben Künstler_innen im Kriegsgebiet?

Sie leben in der Hölle. Über Jahre wetzt du deine Gefühle ab, bis du weich wirst. Dann kommt die Härte und bricht dich.

Warum gehen Sie nicht weg?

Ich versuchte eine Weile in Frankreich zu leben, aber das Leben dort war für mich ohne Wert. Ich musste zurück, um zu schreiben und um mein eigenes Schreiben respektieren zu können. Ich komme nach Europa wegen meines Schreibens und ich will das nicht für persönliche Vorteile ausnutzen. Ich habe eine Verantwortung, zurückzugehen und über unsere Sachen, unsere Ideen, unsere Aspirationen zu schreiben. Ich schreibe vielleicht schlechte Texte, aber ich muss.

Kadhem Khanjar

Dieses Land gehört euch

Erschienen bei Mikrotext

Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse liest Khanjar am 17. Oktober gemeinsam mit Übersetzerin Sandra Hetzl im Fffriedrich in Frankfurt am Main.