Johnny Marr live – exklusive Fantickets für Album-Launch-Show

Johnny Marr bringt neben seiner neuen Soloplatte noch etwas mit nach Deutschland, das man sich immerhin mal anhören kann – Utopien für eine bessere Welt. Karten für die Record-Release-Show gibt es nur exklusiv via Ticketmaster.

Um sich richtig in Stimmung für ein zeitgemäßes Soloalbum zu bringen, schlossen der The-Smiths-Gitarrist und seine buddies sich für neun Monate in ein dunkles Studio im ohnehin schon zappendusteren Manchester ein, aber es wird noch endzeitiger: Geschaut wurden News Feeds. Auf Großleinwand.

Ganz so dystopisch wird es bei der exklusiven Record-Release-Show im Berliner Festsaal Kreuzberg, dem einzigen Deutschland-Konzert, hoffentlich nicht zugehen. Denn trotz allem soll Call The Comet eher ein utopisches Album sein – voll von Visionen für eine Welt, in der Trump nicht an der Spitze steht. Call The Comet erscheint am15. Juni.

Johnny Marr live

21.05. Berlin – Festsaal Kreuzberg

Tickets für das exklusive Deutschland-Konzert gibt es hier via Ticketmaster