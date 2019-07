Sechs Tage lang legendäre, zeitgenössische und tanzbare Jazz- und House-Musik: SPEX präsentiert die JAW Family Reunion in Berlin und Paris. Wir verlosen Tickets.

Familienfeste können auch schön sein, wie die Family Reunion des deutsch-französischen Künstlerkollektivs JAW beweist. Die zweite Ausgabe seiner familiären Zusammenkunft findet vom 8. bis zum 13. Oktober in Berlin und Paris statt und umfasst neben drei exquisiten Live-Shows ein dreitägiges Club-Event in der Griessmuehle in Berlin-Neukölln. Für die Neuauflage haben JAW Family mit Theo Parrish von Sound Signature aus Detroit zusammengearbeitet. Der DJ und Produzent wird während der Woche nicht nur selbst auflegen, sondern hat außerdem großen Einfluss auf das Line-up gehabt.

Die ersten beiden Live-Shows mit dem Titel Doug & Jean Carn Black Jazz All Stars 50th stehen ganz im Zeichen des Labels Black Jazz Records aus Oakland, das 1969 von Gene Russell gegründet wurde. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens treten einige seiner größten Namen gemeinsam auf: Darunter Multi-Instrumentalist Doug Carn, Sängerin Jean Carn, Bassist Henry Franklin, Gitarrist Calvin Keys, Schlagzeuger Michael Carvin und Posaunist Steve Galloway von The Awakening aus Chicago. Ein phänomenaler Zusammenschluss, der an die Ursprünge der zeitgenössischen Jazz- und House-Musik erinnert, mit der sich JAW Family einen Namen gemacht hat.

Bei der dritten Show Leroy Burgess Full Band steht dann Leroy Burgess auf der Bühne, der 2017 schon einmal ein Konzert für das Kollektiv gegeben und auch die Musik von Mitorganisator Theo Parrish maßgeblich mitgeprägt hat. Multiinstrumentalist Burgess, der in New York geboren und aufgewachsen ist, gilt als lebende Legende in der Geschichte der elektronischen Tanzmusik, sein Einfluss auf House, Boogie und Disco ist legendär. Auch er feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum – als Teil seiner ersten Band Black Ivory.

Von Freitag bis Montagmorgen spielen dann Freunde von JAW Family und Neuentdeckungen des Kollektivs ihre Sets und Set-ups in der Griessmuehle. Informationen zum Line-up des dreitägigen Events gibt es hier.

SPEX verlost 2×2 Tickets für den Family Reunion Weekender. Um teilzunehmen, bitte einfach eine Mail mit vollständigem Namen und dem Betreff „JAW” an gewinnen@spex.de schicken. Viel Glück!

SPEX präsentiert JAW Family Reunion

8.10. Paris – New Morning (Doug & Jean Carn Jazz All Stars 50th)

10.10. Berlin – Festsaal Kreuzberg (Doug & Jean Carn Jazz All Stars 50th)

11.10. Berlin – Festsaal Kreuzberg (Leroy Burgess Full Band)

11. – 13.10. Berlin – Griessmuehle (Family Reunion Weekender)