Doch, es gibt ein Kulturleben mit Covid-19 – sogar bald wieder ein öffentliches. Während in Berlin die Galerien und Museen in Berlin schon bald schon wieder öffnen werden, bleiben Theater, Clubs, Opern und Kulturstätten nach aktuellem Stand aber noch bis 31. Juli geschlossen. Bittere Zeiten für die darstellenden Künste. Trotzdem reagierten viele Theaterhäuser, nicht nur in Berlin, schnell auf den Corona-bedingten Lockdown – manche, unter ihnen das Theaterkombinat Hebbel am Ufer (HAU), sogar sehr kreativ. Annemie Vanackere ist seit 2012 künstlerische Leiterin des HAU. Mit SPEX hat sie über den Sinn und Unsinn von Theater-Streaming, die Finanzierung von Online-Kunst, neue Körperbilder und Ikonografien gesprochen.

SPEX: Frau Vanackere, als die Covid-19-Pandemie in Deutschland endgültig losbrach und kurz darauf der Lockdown begann, lief im HAU ein Festival mit fast prophetischem Titel: „Spy on me#2. Künstlerische Manöver für die digitale Gegenwart“. Wie haben Sie den Ausbruch der Krise erlebt?

Annemie Vanackere: Das Zusammenfallen der Krise und des lange geplanten Festivals hat die Zeit sehr besonders gemacht. Wir wollten in unseren Veranstaltungen ohnehin über die digitalisierte Gegenwart nachdenken, über die Wahrnehmung vieler Menschen, eher von Großkonzernen als von Politiker_innen regiert zu werden, und darüber, was die Digitalisierung mit unseren Wünschen und unserem Begehren macht, unseren Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeiten. Die Eröffnungsproduktion war eine Kooperation zwischen den kanadischen Gruppen STO Union und Carte Blanche, die etwa eine Woche vorher angereist sind. Schon am Tag nach ihrer Ankunft mussten wir ihnen sagen, dass es nicht so aussieht, als ob sie vor Publikum spielen könnten. Nach ersten Überlegungen, ihre Premiere per Livestream zu retten, haben die Gruppen dann selbst entschieden, schnell nach Hause zu fahren, weil sie die Erfahrung einer Pandemie durch SARS in den Jahren 2002 und 2003 kannten. Dann haben wir rasend schnell mit allen Beteiligten des Festivals geschaut: Was können wir online übertragen?

Und wie hat es geklappt?

Es war ein Experiment, wir mussten uns technisch schnell sehr anders aufstellen. Aber etwa der Eröffnungsvortrag von James Bridle, aufgenommen in seinem Wohnsitz in Griechenland, war toll – und wurde über 3.000 Mal angehört. Auch die Arbeit „Collectivize Facebook“ von Jonas Staal und Jan Fermon haben wir retten können. Wenn schon nicht als Liveevent, so aber zumindest als online veröffentlichte Anklage. Auch die Gruppe dgtl fmnsm hat großartig mit uns gearbeitet. In anderen Fällen geht das nicht so unkompliziert. Die geplante Werkschau der Choreografin Ligia Lewis konnte leider nicht stattfinden, was ein großer Verlust ist. Sie ist Hals über Kopf zurück nach Los Angeles geflogen, weil sie dort Familie hat. Wir haben uns entschieden, keine Stücke zu streamen, weil wir das Medium nicht adäquat finden, und darüber hinaus auch ein bisschen traurig. Stattdessen haben wir nun einen kleinen Film von ihr und ein Interview publiziert.

Sie nannten Streaming gerade „traurig“. Warum?

Ich hatte mal einen Professor, der behauptete, die Vorstellung werde in den Köpfen der Zuschauer_innen und nicht auf der Bühne gemacht. Wenn man auf einen Bildschirm schaut, springen die gemeinsamen Funken nicht über. Die Reaktionen des Publikums, aber auch der Gang ins Theater an sich, in Begleitung oder allein Teil eines gemeinsamen Moments zu sein, in dem sich alle konzentrieren, ob sie mit dem Bühnengeschehen einverstanden sind oder nicht: Das macht jeden Abend anders. Die soziale Textur wirkt im Theater viel stärker als etwa im Kino. Aber vielleicht ist „traurig“ trotzdem nicht das richtige Wort für Streaming. „Traurig“ ist es vor allem, darüber nachzudenken, dass wir – wenn wir denn wieder öffnen können – vermutlich Veranstaltungen für ein Viertel unseres Publikums abhalten müssen, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Die Digitalisierung ist seit Jahren gesellschaftliche Realität. Warum brauchte es erst eine Krise, um Institutionen zu bewegen, reine Digitalangebote mitzudenken?

In Berlin, wo ich lebe, sind die Veranstaltungshäuser meistens voll, der Ausgehdrang der Einwohner_innen ist groß. Und ich selbst würde mir auch nicht sofort ein Konzert auf dem Laptop anschauen, wenn ich auch die Möglichkeit hätte auszugehen. Auch jetzt bin ich neugierig, wie viele Menschen sich tatsächlich eine Theateraufführung von A bis Z online anschauen würden. Selbst ein Vortrag von James Bridle, der nur eine Stunde dauert, schauen sich die meisten nur eine halbe Stunde lang an.

So richtig gut funktioniert es also nicht, wenn Bühnenveranstaltungen einfach eins zu eins online übertragen werden?

Vielen Institutionen ging es mit ihren Streaming-Angeboten nach Beginn der Krise vor allem darum, schnell zu vermitteln: Wir sind noch da! Wir leben, wir arbeiten, und wir sitzen nicht nur zuhause. Ich verstehe diesen Tatendrang, wir sind es schließlich alle gewohnt, permanent zu produzieren. Aber weil uns nichts anderes übrig bleibt, als uns mit dieser neuen Realität erst einmal zu akkommodieren, werden sich die Institutionen neu aufstellen müssen. Jetzt ist es an der Zeit, zu fragen: Welche Angebote sind im digitalen Raum überhaupt sinnvoll? Da werden nun Dinge passieren müssen, die interessanter sind als Streams von Performances.

Tiefgreifende Krisen haben nachgewiesenermaßen direkten Einfluss aus die Kulturproduktion. Wie verändert sich das Theater gerade durch Covid-19?

Für die Antwort muss ich einen Schritt zurückgehen: Das HAU ist ja ein interdisziplinäres Haus. Als direkte Reaktion auf die Krise haben wir den fantastischen Text von Paul B. Preciado, „Vom Virus lernen“, als erste Institution in deutscher Sprache veröffentlicht. Ein wichtiger Text. Und auch der Podcast mit dem Evolutionsbiologen Rob Wallace zur Reihe „Burning Futures“ hilft, über Erklärungen für die Ausbreitung des Coronavirus nachzudenken.