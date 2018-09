In die Rübe: Fensters neues Album „The Room“ im Vorabstream

Ein Fenster, ein Raum im Kopf. Zum Glück handelt es sich beim vierten Album von Fenster nicht um einen Soundtrack für den berüchtigten Film The Room von Tommy Wiseau, der im letzten Jahr dank James Francos Biopic über den skurrilen Regisseur zu spätem Ruhm gelangte. Stattdessen gibt es Psychedelisches, Disco und Kraut – lecker.



Da hat man sich gemütlich die Singles zu Fensters neuem Album angehört, „HBW“ zum Beispiel, das zudem mit ordentlich farbenfrohem Gewand daherkam, liegt auf dem Sofa und will sich nur eine gehörige Ladung „Dali auf LSD“ gönnen. Aber dann? Was ist das? Album-Opener und Titeltrack „The Room“ ist wavy wie nichts sonst und baut die angespannte Erwartungshaltung auf, die man nun mal hat, wenn man das restliche Oeuvre der Band noch im Ohr hat.

Fenster, das sind Jonathan Jarzyna, JJ Weihl, Lucas Chantre und Elias Hock, heben ab. Zunehmend und mit dem weiteren Verlauf des Albums entfernt sich der Sound immer weiter, transzendiert das Räumliche, ohne vom Sofa zu zerren. Was man im Musikvideo noch „Hinterhof-Science-Fiction“ genannt hat, fügt sich jetzt vielmehr in das Bild einer Wohnzimmer-Raumfahrtmission ein. Große Unterschiede? Wir sehen da keine.

Fensters The Room wagt den Trip ins Innere, wo Weltliches und der Raum viel näher beieinander liegen als in der Realität. Platte auflegen geht schließlich schneller als das Kapern eines Raumschiffs. Günstiger? Ist’s auch. Auf SPEX gibt es den exklusiven Albumvorabstream.

„The Room“ von Fenster erscheint am 14. September. Bei uns können Sie das Album schon heute vorabstreamen. Hier können Sie es vorbestellen.



SPEX präsentiert Fenster live

05.09. — Bremen, Kulturzentrum Lagerhaus

06.09. — Amsterdam (NL), Cinetol

07.09. — London (UK), Moth Club

08.09. — Massembre (BE), Deep in the Woods

12.09. — Dresden, Ostpol

13.09. — Berlin, Lido

14.09. — Leipzig, Conne Island

15.09. — Prague (CZ), Underdogs

16.09. — Wien (AT), Venster

17.09. — St Gallen (CH), La Suisse Primitive

18.09. — Bern (CH), Punto

19.09. — Zurich (CH), Zukunft

21.09. — Lille (FR), L’Aéronef

22.09. — Paris (FR), Le Pop Up du Label

24.09. — Lyon (FR), Le Sonic

26.09. — Nürnberg, Z-Bau

27.09. — München, Milla

28.09. — Hannover, Hafven

29.09. — Weimar, Villa