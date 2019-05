Popkulturelle Utopie des Totalausstiegs: Das Heart Of Noise Festival in Innsbruck – von SPEX präsentiert.

Unter dem Motto „Don’t stop the Dance!“ hat sich das Heart Of Noise auch für 2019 ein ambitioniertes Programm vorgenommen: Neben jeder Menge Konzerte bietet das Innsbrucker Festival an drei Tagen Klanginstallationen im öffentlichen Raum, Live-Vertonungen von Kinofilmen, Medienkunst sowie Musik- und Tanzperformances an, die die allerneuesten kulturellen Strömungen abbilden – natürlich immer vor dem Hintergrund des Subgenres Noise. Die Organisator_innen wünschen sich dabei nichts weniger als eine temporäre autonome Zone. Emanzipation, Widerstand, Hauntology und Hedonismus, kurzum: eine popkulutrelle Utopie des Totalausstiegs.

Das Heart Of Noise ist seit seiner Gründung 2011 längst zum etablierten Anlaufpunkt vieler Festivaljünger_innen geworden. Mal stellte das Festival die Sensibilisierung für Popmusik außerhalb der eigenen Blase in den Mittelpunkt, mal das Kontinuum von Dub und Reggae. Im vergangenen Jahr brach es unter dem Motto „Decocooning Society“ dann endgültig mit der Unterteilung in Hoch- und Unterhaltungskultur. Auch der regionalen Kulturszene gegenüber zeigt es sich zugewandt: Neben internationalen Acts stellt es vielversprechende Künstler_innen aus der Umgebung vor.

Einen Höhepunkt stellt dieses Jahr Ekehardt Rainalters Opernaufführung Akhtamar II dar. Bei der Aufführung handelt es sich um den zweiten Teil der sogenannten 2000-jährigen Oper Akhtamar, in der Rainalter erneut das Spannungsfeld zwischen Staat und Staatlichkeit, Individualität und Systematisierung, Dramatik und Postdramatik thematisiert. Spektakulär ist auch Aja Irelands Konfrontationskonzert aus dem Soundkosmos des Global Electronic Underground und die audiovisuelle Performance von Phill Niblock und Thomas Ankersmit. Außerdem mit dabei: DJ Raph, G.a.m.s, Gazelle Twin und viele mehr.

SPEX präsentiert das Heart Of Noise Festival

07.06 – 09.06 Innsbruck – Haus der Musik und viele Venues mehr