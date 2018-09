Fünf Saiten: SPEX präsentiert Ought live in Deutschland

Wer Angst um die Rockmusik hat und Ought noch nicht kennt, hat Glück! Nie wieder schweißgebadet aufwachen, verzweifelt die Charts durchscrollen auf der Suche nach irgendetwas, das fünf Saiten hat. Wie das möglich ist, fragen Sie? Hören Sie Room Inside The World sagen wir. Und wenn Sie schon dabei sind, live sind die auch ganz geil. SPEX präsentiert Ought in Deutschland.

Falsche Propheten und Schwarzmaler wollen Sie im Glauben lassen, es gäbe niemanden mehr, der wüsste, wie man Neues aus der Klampfe herausholt. Ought beweisen, dass da noch was ist. Aus Kanada kommt die Band um Tim Darcy, genauso wie Ahornsirup, Drake und allerhand andere tolle Dinge, die uns gerade nicht einfallen.

Dafür fällt uns ein, dass die Band mit Namen im November die Bühnen Deutschlands bespielen wird. Sagen Sie Hochzeiten, Geburtstage und sonstiges ab und packen Sie die Koffer! Ought spielen vier Shows in vier Städten. And you ought to be going to every single one of them! Zur rechten Zeit am rechten Ought! Wir könnten stundenlang so weitermachen.

SPEX präsentiert Ought live

14.11. Münster – Gleis 22

15.11. Hamburg – Molotow

16.11. Berlin – Puschenfest

17.11. Leipzig – Trans Century Update