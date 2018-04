Fuck The Pullis – Audiolith feiert 15-Jähriges und den Sommer

Fuck The Pullis – Audiolith fordert zum 15-jährigen Jubiläum zum Entzwiebeln auf und beschwört den Sommer in einem Hip-Hop-Fest der Lokalmatadore herbei. Am 01.06. im Schanzenzelt in Hamburg.

Während in anderen Städten Deutschlands die Menschen ihre Hemden ausziehen, leicht bekleidet an Stränden gekühlten Gerstensaft genießen und sich dabei vielleicht sogar die Haut verbrennen, regnet es in Hamburg wahrscheinlich. Audiolith lädt trotzdem dazu ein, wenigstens die Pullis abzuwerfen und – vor sommerlichem Niesel geschützt – im Schanzenzelt die Jahreszeit zu feiern, die den Hamburgern Jahr um Jahr nicht die Stimmung vermiesen kann.

Im Line-up setzt das Hamburger Label auf etablierte Acts und Newcomer aus dem eigenen Haus. Für Freunde politischen Hip-Hop und euphorischer Sommertracks also wenig Gründe, sich des Weihnachtspullovers nicht endgültig zu entledigen und den Himmel blau zu tanzen. All Clouds Are Bastards.

Fuck The Pullis Block Party

01.06. Hamburg – Schanzenzelt