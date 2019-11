Auf FKA Twigs‘ zweitem Album Magdalene führt uns jeder Beat, jeder Atemzug, jedes Wort und jede Phrase durch eine Unterwelt nach dem Kollaps. Und zeigt, welche Macht sich entfaltet, wenn man sich ergibt.

Als ich im Herbst 2016 in Berlin ankam, unter schwerem grauen Himmel und umgeben von strahlend bunter Trockenheit, umspülte das Laub die Bürgersteige wie die Gezeiten eines Ozeans. Ich war gelandet, mein Körper nur noch ein schwankender Umriss, mein Atem so still und gedämpft, dass ich mich in Staub verwandelte, eine Unbekannte. Auf ein verzweifeltes Einatmen folgte die Apathie des Ausatmens. Ich wusste nicht mehr, wer ich einmal gewesen war.

Was mit einem hoffnungsvollen Herz begonnen hatte, löste sich schnell in zwei Jahre unterirdischer Stille auf, als wäre ich geleitet von irgendeiner Vertrautheit in die Unterwelt hinabgestiegen. Ich ergab mich dem Herzschmerz und ging unter die Erde, um dort wie Persephone auf den Frühling zu warten. Der Dreifaltigkeitsfriedhof im Norden des Tempelhofer Feldes wurde zu einer Heimat meines Herzens durch die Jahreszeiten, vom Ozeanherbst über die schneebedeckten Äste bis zum fliederfarbenen Nebel am Morgen. Ich schlafwandelte, versunken am Meeresboden und atemlos. Die unheilvollen Winkel meines Herzens machten sich bemerkbar. Ich suchte Zuflucht in meinem eigenen Schatten.

Wenn der Neumond im Skorpion Ende Oktober den Himmel verzaubert, versinken wir tiefer in uns selbst, so wie die Blätter zu Boden sinken und nackte Bäume freilegen, die auf die Fruchtbarkeit des Frühlings warten. Ein Transit, der uns daran erinnert, unsere irdischen Gewohnheiten nach der Erntezeit zurückzufahren, um in uns zu gehen und die Emotionen, die wir verborgen halten, zu spüren. Es ist dieses Ineinandergleiten der Jahreszeiten, in dem wir hinter die Hülle unseres Selbst zurückfallen und am verletzlichsten sind.

Dieses Gefühl der Verletzlichkeit ist die Grundmelodie, die Magdalene, das neue Album von Tahliah Barnett, besser bekannt als FKA Twigs, von Anfang bis Ende trägt. Das Album dient als ungeschliffene Exposition von Kummer. Jene unterirdische Reise, auf die der Schmerz uns mitnimmt. Uns, die wir an gebrochenen Herzen leiden, die Ausgebrannten und Ausgeschlachteten, die Mängelwesen.

Barnett nimmt uns mit auf diese Reise, sie zeigt, was passiert, wenn wir mit unserem vollsten und tiefsten Selbst lieben. Sie erzählt aber auch vom Zusammenbruch, der folgt, wenn diese Verbindung zwischen zwei menschlichen Wesen, zwischen zwei Seelen, gekappt wird. Jeder Song ist ein Rhythmus, der musikalisch das Zusammenwachsen zweier Menschen verkörpert – und die Abwesenheit des anderen nach dem Ende. Barnetts Musik entfacht eine schmerzhafte Nostalgie, eine Nostalgie nach dem Verlieben, nach der Entscheidung zu lieben und dem großen Kollaps, wenn das Fundament, das zwischen zwei Individuen aufgebaut wurde, erst schwächelt, sich dann entleert und schließlich zerbricht.

Wir stehen ihren Texten wehrlos gegenüber

In einem Interview mit dem Magazin I-D sagte Barnett: „Die Platte handelt von allen lovers, die je ich hatte und je haben werde.“ Und so ist jeder Song, jeder Beat auf Magdalene, zugleich eine Beschwörung für das einst verletzte Herz wie auch für das Herz, das scheinbar auf dem Weg der Genesung ist. Barnett bringt uns an den Rand von Emotion und Empfindlichkeit, in jedem Song manifestiert sich der Aufbau des Begehrens, die Trauer des Herzschmerz und der Zusammenbruch der Unterwerfung.

Die drei Songs, die diese Reise am eindrücklichsten verdeutlichen, sind auch die drei Songs, die Barnett ihrem Album vorausgeschickt hat: „Home With You”, „Holy Terrain” und „Cellophane”.

„Home With You” zwingt uns, unseren Atem zwischen Stakkato-Stomps und weitläufigen Falsettos zu finden, während Barnetts hochgepitchte Stimme singt: „I didn’t know that you were lonely / If you’d have just told me / I’d be running down the hills to be with you / (…) I never told you I was lonely too”. Ein omnipräsentes Gefühl der Zugehörigkeit zum anderen durchzieht diesen Song, der uns gleichzeitig abverlangt, die Distanz zwischen zwei Menschen zu beobachten, die ihr Gefühl der Einsamkeit in einer Beziehung nicht miteinander teilen können. Der Song ist eine Lektion. Barnett zeigt die Verletzlichkeit des Alleinseins, ein Gefühl, das wir so oft für uns behalten, auch in unseren zärtlichsten Momenten, in denen wir ein Leben, ein Zuhause, mit einem anderen Menschen teilen.

„Holy Terrain“ (feat. Future), ein upbeat Trap-Tune, fängt eine feminine und eine maskuline Stimme ein. Zwei Tonlagen, in denen sich die Spannung zwischen zwei Wesen widerspiegelt, die von unterschiedlichen gesellschaftlichen Erwartungen und Sehnsüchten auf gegenläufige Bahnen gezwungen wurden. Zunächst begegnen wir zwei Liebhaber_innen, die sich in die verführerische Erzählung der Verliebtheit begeben: „Day one, take me to my favourite show / Day two, hold my hand and pull me close“. Während wir weiter zuhören, erfahren wir, dass sich das holy terrain des Titels auf den weiblichen Körper und die Verletzlichkeit bezieht, die sich offenbart, wenn wir in eine romantische Dynamik mit einer anderen Person eintreten: „Will you still be there for me / Once I am yours to obtain / Once my fruits are for taking”.

Barnett betont den Wunsch, mit einem Mann zusammen zu sein, der da ist, präsent – verführend, romantisch und als wahrer Partner: „For a man who can follow his heart / Not get bound by his boys and his chains / For a man who can follow his heart / And stand up in my holy terrain”. Der Song bietet nicht nur einen sexy backdrop für grundsätzlich jede Stimmung, er betont vor allem auch die Verletzlichkeit, das Bewusstsein und den Respekt, Dinge, die es braucht, damit zwei Entitäten eine Beziehung (in dieser Welt) aufbauen können.

Und dann ist da noch der letzte Song auf dem Album, „Cellophane”, der den Abstieg in die totale Verwüstung vollendet. Jene Aussicht, in Zukunft ohne seine_n beste_n Freund_in, seine_n Geliebte_n zu sein, die Person, die einmal war und jetzt nicht mehr ist. Mit jedem Downtempo-Tastenschlag und jedem Beat zieht sich die Schlinge weiter zu. Barnett singt: „Didn’t I do it for you / Why don’t I do it for you”, eine Frage, in der das Wehklagen gebrochener Herzen nachhallt. Wir stehen ihren Texten wehrlos gegenüber. Die Nacktheit wird fortgesetzt: „When you’re gone I have no one to tell / And I, just want to feel you’re there / And I don’t want to have to share our love / I try but I get overwhelmed”. Wir sind in die Falle des Alleinseins getappt, zurückgeworfen auf uns selbst und gezwungen, mit uns selbst zu sprechen. Wir können uns nicht mehr anlehnen – ohne Unterstützung, ohne Zuhause.

Nach jedem Abstieg kommt ein Frühling

Es ist eine große Verlorenheit, die aus diesem Album spricht. Dabei sehnen die Songs auf Magdalene nicht, sie performen Sehnsucht. Den Verlust von etwas zu fühlen, bedeutet, sich unter die Erde zu begeben, in einen statischen Zustand der Stille. Während wir Barnett zuhören, von Anfang bis zum Ende, tragen wir in unseren Herzen den Schmerz der Erinnerung.

Jeder Beat, jeder Atemzug, jedes Wort und jede Phrase führt uns durch die Unterwelt nach dem Kollaps. Wir lernen von Barnetts Beziehung zu Maria Magdalena, die als mächtige weibliche Ikone zur Schirmherrin dieses Albums wird. Sich zu ergeben und verwundbar zu sein, löst ein Erdbeben der Macht aus. Und so wie Maria Magdalena einst an den Blumen roch und wie Persephone schließlich aus dem Hades in die Fruchtbarkeit und die Fülle des Frühlings emporstieg, fühlen wir, ebenso wie Barnett, den Mut, den es braucht, um zu atmen, um verletzlich und ganz bei sich zu sein. Und eine neu gewonnene und stärkere Hoffnung, dass nach jedem Abstieg in die Unterwelt des Herbstes ein neuer Frühling blüht.

Magdalene ist die passende Untermalung für den Übergang vom Herbst in den Winter. Ein Album, das sich den düsteren und schattigen Ecken unseres Seins hingibt, den Verstecken, in denen wir unsere Verwundbarkeit und unseren Schmerz verbergen, wo wir unsere Trauer und unsere emotionale Ontologie vor dem Eindringen der Welt schützen. Es ist ein Album, das uns an das Risiko erinnert, das wir eingehen, wenn wir Liebe möglich machen.

Dr. Tiara Roxanne ist Wissenschaftlerin, Künstlerin und Dichterin. Ihre Arbeit dreht sich um Dekolonisation und untersucht die Beziehung zwischen dem Indigenen Körper und Künstlicher Intelligenz.