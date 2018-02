El Perro Del Mar – Mutti managt die Krise / Feature & neues Video

Sarah Assbring hat einen Sohn geboren, jetzt ist sie hoffnungsschwanger. Unter dem Namen El Perro Del Mar kultivierte die Schwedin 13 Jahre lang eine zünftige Be-bop-a-lula-Depression. Ihr sechstes Album Kokoro beendete den persönlichen Blues, während aller Welt zum Heulen zumute war. Heute erscheint ihre neue EP We Are History, das erste Video dazu gibt es weiter unten zu sehen – aus gegebenem Anlass ist nun auch das komplette Feature aus SPEX N° 370 online zu lesen.

Kindheitstrauma: Blockflöte. „Gehört das in deutschen Grundschulen etwa auch zum Pflichtprogramm?“, fragt Sarah Assbring am Stockholmer Ende der Leitung und hat wieder was gelernt. „Ich dachte, das wäre so ein Schwedending.“ Eigentlich wollten wir über Neuanfänge reden, über Verantwortung, sagen wir’s doch: über das Muttisein. Hängengeblieben sind wir in einer früheren Härtephase. „Etliche Freunde kämpfen jetzt noch mit den Erinnerungen an den zwangsverordneten Blasunterricht und verdammen das Teufelsinstrument bis in alle Ewigkeit“, sagt Assbring. Sie hingegen ist Fan des second try und bezeichnet Flöten heute sogar als „zärtliche Wesen“, von denen sie nicht genug bekommen kann. Ihre Geschichte als Whistleblower auf dem zweiten Bildungsweg war wie die ihres musikalischen Werdegangs insgesamt bislang immer auch eine der Überwindung kleiner Teenager-Ängste und großer teenage angst. Heute ist Assbring 38 Jahre alt, Mutter eines dreijährigen Sohnes und kurz davor, ihre 14 Discogs-Seiten um das sechste Album des Depression-pop-Projekts El Perro Del Mar zu erweitern. Der Pfeifenstock ist darauf immer noch das Schlüsselinstrument. Das verhandelte Trauma hat globalere Ausmaße.

„Ist es nicht absurd, dass das Wissen um die dunkelsten Kapitel der Geschichte uns nicht daran hindert, die gleichen Fehler wieder zu machen?“

Kokoro könnte auch Muttis Antwort auf die Krise heißen. Tatsächlich bedeutet es „Herz“ (das Gefühl, nicht die Blutpumpe), ist japanisch und damit schon Teil des Schlamassels, bevor eine Bambuslängsflöte gleicher Herkunft uns im Song „Breadandbutter“ was von „we all start from the bottom“ zwitschert: cultural appropriation! Die vorliegende Interpretation des spanischen sea dog mit Göteborger Wurzeln und Rechercheerfahrung im Instrumente-aus-aller-Welt-Zimmer des Stockholmer Musikmuseums wird als borderless album vermarktet und wirft Fragen auf. Zum Beispiel die, ob Assbring tatsächlich Eindrücke in Indien, China, Indonesien und all den anderen Ländern gesammelt hat, die sie als Nährboden für Kokoro angibt. Dass ihre Antwort „nein“ lautet, muss man kritisieren. Man muss sie aber auch ausreden lassen: „Ich setze mich als Musikerin permanent mit den Gefahren kultureller Vereinnahmung auseinander. Aber man kann sich aus angeblichen Gründen der political correctness und der Angst vor dem Vorwurf, sich als privilegierte Person über die Kultur von Minderheiten zu stellen, auch nicht komplett von der Musik anderer Kulturen isolieren.“

Stattdessen also: „Bildungsreise im Kopf“, wie Assbring ihre zweijährige Auseinandersetzung mit Sufismus und Gamelan, Meditationsinstrumenten zenbuddhistischer Mönche und Sechziger-Folk-Importware wie dem Dulcimer nennt. Das Ergebnis liegt tatsächlich eine Weltumrundung entfernt von El Perro Del Mars bisherigem Shoobidoo-wapa. Ihrer Marke Schönheit des Scheißlebens bleiben die Songs trotzdem treu. Kleiner Unterschied: Mama managt jetzt auch die Krise der anderen. Stellvertretend für die Menschheit am Arsch verkündet eine chinesische Wölbbrettzither auf Kokoro den staatenübergreifenden Ausnahmezustand. Denn im Jahr der Trumps und Johnsons ist auch Nationalpopulismus kein Schwedending mehr. „Dass eine offenkundig rechte Partei in meiner Heimat auf dem besten Weg zur Mehrheit ist, steht mittlerweile symptomatisch für das Klima im Rest der westlichen Welt“, meint Assbring, bemüht, jeden Anflug von Resignation in der Stimme zu unterdrücken, der den Tonfall ihrer Bekennerlieder zur Innerlichkeit die letzten 13 Jahre bestimmte. „Gott, wenn es jemals an der Zeit war, die Grenzenlosigkeit von Musik herauszustellen, dann jetzt. Ist es nicht absurd, dass das Wissen um die dunkelsten Kapitel der Geschichte uns nicht daran hindert, die gleichen Fehler wieder zu machen?“