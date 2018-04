Drake kündigt neues Album „Scorpion“ für Juni an

War ja klar: Nachdem Drake in diesem Jahr schon drei Singles veröffentlicht hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis die offizielle Ankündigung folgen würde: Sein fünftes Album kommt im Juni – und wird Scorpion heißen.

Ob es sich dabei tatsächlich um ein vollwertiges Album handeln wird, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Rapper nämlich mit More Life ein 22 neue Songs umfassendes Mixtape, das vor allem für die Streaming-Ökonomie konzipiert war.

Was jedoch schon so gut wie sicher ist: Scorpion wird im Juni erscheinen, wie Drake auf seinem Instagram-Account bekanntgab. Und: Der wohl erfolgsreichste Rapper der Gegenwart wird auch diesmal nicht mit Superlativen geizen. Nachdem sein peoples-champ-Video zur zweiten Drake-Single diesen Jahres, „God’s Plan“, in zwei Monaten fast 400 Millionen mal angeklickt wurde, gibt sich die neueste Single „Nice For What“ alle mühe, mit einem Star-Overkill zu punkten. Im Video mit dabei unter anderem: Issa Rae, Letitia Wright aus Black Panther, The Internet’s Syd und Michelle Rodriguez. Holla!