Die Musik zur Zeit für den April ist da!

Kein Scherz! Von der SPEX-Redaktion aus den Untiefen der Soundcloud gefischt und kompiliert: Ein Dutzend brandneue Songs für Frühlingsgefühle und andere Unfälle. Guter Deal? Spitzendeal!

In diesem Monat mit dem suchmaschinenfeindlichen Neinsager-Rock von Bodega aus New York, neuem Material von Natalie Prass, Synapsenverknotungen (Kompliment!) von Tirzah, einem kommenden UK-Hype namens Trillary Banks, Maximalistenpop aus Japan von The Fin, der unwiderstehlichen Bbymutha und vielen weiteren Knallern. Warum? Damit Sie in ein paar Monaten sagen können, dass sie den heißen Scheiß schon kannten, als er noch ganz frisch war. Nein nein, nichts zu danken!

Wie gewohnt können Sie unsere monatliche Playlist gleich hier oder bis ans Ende aller Tage auf unserer Soundcloud-Seite anhören.