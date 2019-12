Das Jahrzehnt ist fast vorbei, das Album so langsam aber sicher tot. Bevor es soweit ist, gehen wir aber noch einmal all in: Hier sind sie, die 200 SPEX-Alben der letzten Dekade. Heute: Platz 200 bis 151.

Stehen fünf Menschen vor einer Excel-Tabelle und schreien sich an. Nein, das ist nicht die Kreuzberger Neuauflage von Stromberg, sondern knallharter Musikjournalismus. Ein Trost nach zwei Stunden Feilschen, Grummeln, Seufzen, Wimmern und Lachen: Es wird vermutlich das letzte Mal sein, dass wir unsere Kleinhirne dermaßen zum Überkochen bringen. Denn wenn sich zwischen 2010 und 2019 eines herauskristallisierte, dann die langsame Auflösung eines Formats, das irgendwann mal aus der physischen Begrenzung der Vinyl-LP entstanden war. Gibt es nicht mehr, so einfach ist das. Oder zumindest nicht mehr lange. Das könnte Anlass zum Jammern sein, und ist es für viele sicherlich auch. Sollte es aber nicht. Denn erstens war es noch nie eine gute Idee, Fortschritt aufhalten zu wollen. Und zweitens, ganz simpel, geht ja nicht die Musik verloren, sondern nur eine gewohnte, zugegebenermaßen heimelige Darreichungsform.

Bevor wir euch aber im Jahr 2029 die Liste der 200 besten holografischen Werbeeinblendung aus dem Braincast-Segment mit Schwerpunkt True Cyber Crime vorstellen, hier die letzten 200 ihrer Art: Alben, die ein Jahrzehnt – das heißt uns, euch, die Welt da draußen oder auch nur die Szene daheim – maßgeblich mitgeprägt haben. Ab jetzt alle zwei Werktage, solange der Vorrat reicht. Also, bis wir damit durch sind. Alles klar? Nein? Egal, geht los:

200. The 1975 – I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (Polydor), 2016

Klingt so als hätte ein Supercomputer alles, was bei Spotify gut läuft, rausgefiltert und in eine knappe Stunde Musik gepackt. Richtig, ziemlich zeitgeistig also. (dp)

Reinschauen: „Love Me“

199. Thom Yorke – Tomorrow’s Modern Boxes (Landgrab), 2014