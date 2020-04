Wenn die Querfront marschiert – und im Lockdown ihre Angst vor der Diktatur bestätigt sieht: Wie soll man da noch die Kanzlerin dissen? Über das Dagegensein in Covid-19-Zeiten. Liebe SPEX-Leser_innen, wann seid ihr zum letzten Mal so richtig dagegen gewesen? Und wie hat sich das geäußert? Ich nämlich verknote mir seit Beginn der Corona-Krise das Hirn über die Frage, wie und in welcher Form Protest gerade sein kann, sein darf oder sein muss. Besonders seit vergangenem Samstag. Da fand vor der Berliner Volksbühne die bislang größte „Hygiene-Demonstration” statt, unter vollem Querfront-Aufgebot: Verschwörungstheoretiker_innen, stramme Rechte, Impfgegner_innen und Ken Jebsen himself nutzten eine Demo gegen den Lockdown als Bühne für ihre krude Weltsicht. Drauf geschissen, dass wir das ganze Ausmaß der Katastrophe wahrscheinlich noch gar nicht ermessen können, wie eine Recherche der New York Times zeigt: Die da oben werden bestimmt wieder was im Schilde führen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Aluhüte auf der Matte stehen – im Übrigen nicht nur in Deutschland. Denn natürlich hat die Pseudo-Opposition gerade ein leichtes Spiel. Schließlich ist die staatliche Repression, die seit jeher herbeifantasiert wird, aus Gründen des Seuchenschutzes ja nun tatsächlich real, wie Johannes Schneider in einem Essay für die Zeit sehr richtig bemerkte. Nun faselt also eine freidrehende Ex-Oberbürgermeisterin in der Presse von „Kontaktsperren-Totalitarismus“ und „Ermächtigungsgesetzen”. Und der irrlichternde Chefredakteur einer großen linken Zeitung wundert sich seit Wochen sehr beharrlich und faktenresistent über die Lockdown-Maßnahmen – und beweist damit, dass Menschen, die ein passiv-aggressives „Ich stelle nur Fragen!“ ins Netz hacken, selten wirklich auf der Suche nach Antworten sind.

Leider zeigt der Aktionismus dieser Möchtegern-Widerständler_innen eine ärgerliche Wirkung bei mir: Wo alle, die den Lockdown sinnvoll finden, zu verblendeten Deppen erklärt werden, kriegt ein kritischer Umgang mit Regierungsbeschlüssen schnell einen schalen Beigeschmack. Die Folge sind Lähmungserscheinungen, Lethargie, Verstummen – und Skepsis gegenüber Protest. Die sorgt dann dafür, dass ich fast ein bisschen empört bin, wenn die von mir so geliebte Annie Ernaux in einem Brief an Emmanuel Macron mahnend schreibt: „Wir werden uns auch unsere derzeit eingeschränkten demokratischen Rechte nicht auf Dauer nehmen lassen“ – wo der französische Premier zwar ein lupenreiner Neoliberaler, aber wohl eher kein zweiter Viktor Orbán ist, der im Verdacht steht, den Lockdown zur Abschaffung der Demokratie zu nutzen. Plötzlich findet man sich in der Rolle wieder, Machthaber_innen zu verteidigen. Ich würde ja nicht mal so weit gehen wie viele andere selbsterklärte Linke, die Liebeserklärungen an Angela Merkel posten. Denn die bleibt zwar toll besonnen, professionell und ist in ihrem trockenen Understatement generell cool, aber eben immer noch eine Konservative. Ein wenig erwischt fühlte ich mich von Arno Franks Geständnis im Spiegel, er lasse sich plötzlich ganz gern regieren. Wird Passivität zur Opposition, wenn Distanz Fürsorge bedeutet? Bloß nicht – dann würde die Querfront ja Recht behalten mit ihrer Mär von der doofen Lemmingherde. Das Problem ist nur: An wessen Seite stellt man sich gerade? Und wer gehört bestreikt? Gerade kann man ja oft noch nicht einmal sagen, was eigentlich „links“ ist, was „antiautoritär“ oder „solidarisch“. Sollte man sich etwa über die Öffnung von Spielplätzen freuen, die vielen am Limit agierenden Eltern ein wenig Entspannung verschafft? Oder die kommenden Lockerungsmaßnahmen als zu voreilig verurteilen, als Erfolg aller, die ein paar Einschränkungen zum Schutz der Verletzlichsten der Gesellschaft nicht ertragen können? Ich möchte dieser Tage zu keinem Lager gehören: Nicht zu den wirr umherraunenden Sozialdarwinist_innen, aber auch nicht zu den Moralheld_innen, die in Parks picknickende Menschen fotografieren. Ebenso wenig mag ich in den Chor derer einfallen, die nach einer halben Stunde Netzrecherche sowohl Mitmenschen als auch Politik belehren wollen. Nicht mal yours truly Christian Drosten kann ja heute wissen, ob er morgen für seine Thesen noch die Hand ins Feuer legen würde. Er gibt das sogar ständig zu. Vielleicht hilft’s ja, mal aus dem Fenster zu schauen. Sich bewusst zu machen, dass man sich beim Umgang mit dem Virus irren und revidieren darf. Und dass andere Themen da draußen trotzdem wichtig bleiben, oder eher: drängender denn je sind. Denn Corona krempelt die Verhältnisse nicht auf links. Die Krise verstärkt vorhandene gesellschaftliche Schieflagen, wie auch Susan Arndt in einem lesenswerten Essay beschreibt. So gestaltet es sich noch schwieriger als sonst, eine Abtreibung durchführen zu lassen. In England fand man heraus, dass Weiße seltener an Covid-19 sterben als People of Color. In einem Land wie Malawi stehen 30 Intensivbetten für 18 Millionen Einwohner_innen bereit. Und in Bangladesch ächzt die Bekleidungsindustrie, weil europäische Firmen die Lockdown-bedingten Ausfälle einfach an die eh schon ausgebeuteten Beschäftigten weiterreichen. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Niemand muss persönliches Leid gegen die Ungerechtigkeit in der Welt abwägen. Nur ist es für alle, die gerade die Kraft dafür haben, wichtiger denn je, eigene Themen zu setzen – und für die auf die Straße zu gehen. In den vergangenen Wochen habe ich mich immer wieder beim Gedanken erwischt, etwa genderpolitische Gedanken beiseite zu wischen, weil es gerade vermeintlich Wichtigeres gibt. Aber gerade weil uns die Krise noch eine Weile begleiten wird, ist’s vielleicht an der Zeit, sich mit ihr zu arrangieren. Auch als politisch denkender und handelnder Mensch. Wie gut das auch in Covid-Zeiten funktioniert, zeigte etwa eine Demonstration in Tel Aviv: Rund 2.000 Menschen stellten sich artig in Gitterformation auf, um gegen die Politik von Benjamin Netanyahu zu protestieren. Nicht nur die Querfront kann Demos organisieren. Die Übereinkunft, der Regierung in Sachen Schutzmaßnahmen nicht nur das Schlimmste zuzutrauen, geht durchaus zusammen mit scharfer Kritik an ihrer Arbeitsweise. Das sorgt erstmal für einen Knoten im Kopf. Aber wenn der platzt, gehen vielleicht auch die Lähmungserscheinungen vorbei.