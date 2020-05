Was hier klingt wie Sittenverrohung, ist bei mir gängiges Muster: In Zeiten, in denen ich unruhig schlafe, schaffe ich es, mir quasi schlafwandelnd Essen zuzuführen, oder zumindest mit in mein Bett zu nehmen, um am nächsten Morgen mit einem angebissenen Butterbrot neben dem Kopfkissen aufzuwachen. Der Kaureflex ist nämlich schwach, wenn man eigentlich schläft. Ieh, bäh, denken sich jetzt sicher einige. Ich mir manchmal auch. Aber gut, jede_r hat seine_ihre Macken. Immerhin laufe ich nicht halbnackt im T-Shirt auf die Straße oder grabe den Garten um, wie es ein Freund von mir schlafwandlerisch gerne regelmäßig getan hat.

Warum überhaupt die Geschichte? Sie ist der Vorspann für das, was morgens folgt. Beim Aufwachen huschen mir derzeit oft Zahlen durchs Hirn. Obwohl ich meinen Finanzhaushalt noch nie besser überblickt habe und tatsächlich zum ersten Mal regelmäßig Buch halte. Ich traue mir schlicht selber nicht über den Weg. Habe ich den nächsten Monat wirklich schon einberechnet? Habe ich vergessen, dass ich im August eventuell doch mal eine Woche Urlaub machen will und dann als freie Journalistin nichts rein kommt? Sollte ich Erträge von A und B wirklich gerade einkalkulieren? Denn wer weiß, wie die Lage im September wirklich sein wird, auch wenn die derzeitigen Bestimmungen für Großveranstaltungen erstmal nur bis August gelten.

Sorgen und Existenzängste kennen derzeit sehr viele Menschen, darunter – um in meiner Blase zu bleiben – eigentlich fast alle, die an irgendeiner Ecke der Kulturindustrie tätig sind, z.B. im Kulturjournalismus. Vor allem Freie wie ich sind zurzeit im Zählwahn. Noch schlimmer ist, dass die gewohnte Selbstgeißelung (also z.B. für sehr wenig Geld idealistisch einen Job zu machen) selbst in Krisenzeiten nicht aufzuhören scheint.

Als Bund und Länder ihre Finanzspritzen und Soforthilfen angekündigt haben, ging ein erleichtertes Seufzen durch meinen Bekanntenkreis. 5000 Euro. Einfach so, schnell auf dem Konto der Berliner Kolleg_innen. Bei der Berliner Investitionsbank wurde nicht viel nachgefragt. Zumindest vorerst nicht. In Hamburg sah’s schon anders aus, mit einem ausführlicheren Antragsformular und dem häufigen Gebrauch des Wörtchens „Liquiditätsengpass”. Schnell wurde klar, dass niemand so richtig an den Graubereich gedacht hat zwischen auf der einen Seite solo-selbstständig zu sein, gleichzeitig aber wenig Betriebsausgaben zu haben. Genau die Zone also, der sich viele freischaffende Journalist_innen zuordnen. Laut Soforthilfe-Plan gibt’s hier meist keinen Liquiditätsengpass, denn die Betriebsausgaben sind im Homeoffice nicht hoch. Natürlich ist alles nicht so leicht auseinander zu dividieren. Aber das blickt keine_r. Selbst der Deutsche Journalistenverband kratzt sich in der eigenen Hilfestellung für Freie am Kopf und kann viele der Fragen seiner Mitglieder nur schulterzuckend an die Regierung zurückspielen.

Wie viele sah auch ich mich sofort in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite rieten Kolleg_innen, definitiv den Antrag auszufüllen, denn bereits einkalkulierte Aufträge wurden kurzfristig abgesagt. Andererseits überlebe ich kurzfristig mit dem, was ich gerade noch habe, und das Risiko als Freiberuflerin trage ich ja quasi sowieso immer sebst. Julia Wasenmüller, hat als Kolumnistin im Missy Magazine gerade auch darüber geschrieben und bringt schön auf den Punkt, was nicht nur ich mir dachte: „Ich bin es gewohnt, von unter 1000 Euro zu leben, (…) andere Menschen brauchen das Geld viel dringender.”

Was hier also durchschimmert, ist das eingeimpfte Gefühl der Freiberufler_innen im Kulturbetrieb: Sei doch froh, dass du durchkommst. Sei doch froh, dass du dich mit interessanten Themen beschäftigen kannst. Dafür gibt’s in unserem kapitalistischen System halt keine monetäre Wertschätzung, aber gut. Selbstgewähltes Leid sozusagen. Und, dass du jetzt um diesen Job bangen musst – naja, Blödheit, oder? Das System hat dir doch von Anfang an gezeigt, dass dein Job keine wirkliche Berechtigung hat, oder?

Schlimmer finde ich aber fast noch, dass jetzt selbst unter den Freiberufler_innen eine Moraldiskussion entstanden ist, wem nun eigentlich was zusteht. Solidarität sieht anders aus und ist gerade deshalb ein fester Vorsatz für meine zukünftige Arbeit. Unter anderem ist es ja diese Ellenbogenmentalität, mit der sich die freiberufliche Riege nur noch mehr Probleme bereitet. Als wären prekäre Arbeitsbedingungen nicht genug. Bildet Banden! Klingt zwar blöde, aber macht schon Sinn.

Die Pandemie sollte uns anregen, neu zu denken, neu aufzuteilen. Wer will schon zurück zur „Normalität”. Mely Kiyak schreibt in ihrer täglichen Theater-Kolumne für das Berliner Gorki: „Mit Normalität ist die katastrophale und gnadenlos brutale Flüchtlingspolitik genauso gemeint wie die perverse Überproduktion unserer Waren, nur damit wir Exportweltmeister bleiben – diese ganze üble Art namens ‚das schöne, alte Leben’.”

Let’s overcome, please! Und ein bedingungsloses Grundeinkommen noch oben drauf. Wann, wenn nicht jetzt, wo psychische Entlastung doch an der Tagesordnung liegen sollte?